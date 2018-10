Milano - nasce il Teatro bello - l’associazione che unisce lo spettacolo all’impegno sociale : Un Teatro che non è solo spettacolo, ma un’occasione per promuovere l’impegno sociale. L’associazione Teatro bello nasce a Milano per rappresentare il “fermento drammaturgico” assente dai cartelloni tradizionali e nel frattempo dare voce alle tante onlus, “anche poco conosciute, che fanno un egregio lavoro nel campo della solidarietà“. “Il Teatro bello – spiegano gli organizzatori – ...

Milano. Nasce il quartiere a basso impatto energetico : Milano realtà sempre più smart, attenta all’ambiente e al risparmio energetico. Si sono conclusi a settembre, i lavori per la

Nasce a Milano la “Amazon” del design made in Italy : debutto nel 2019 : design Week a Milano (Getty Images) Alla riunione della cabina di regia sull’internazionalizzazione il ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, ha auspicato la nascita di “una sorta di Amazon del made in Italy”, per vendere di più all’estero i prodotti nazionali. Una piattaforma nazionale dell’ecommerce. Le vetrine online, in realtà, non mancano. Per la moda l’indirizzo di riferimento è Yoox. In Cina l’Istituto per il commercio estero ...

Sanità - oggi la prima pietra ‘iceberg’ : nasce il nuovo Polo del San Raffaele di Milano : “Un monumento ai pazienti e alla Sanità italiana. Non solo bello da vedere”, con la sua forma che richiama quella di un iceberg, ma “hi tech”. Parola d’ordine: “Trasparenza”. Può essere descritta così la torre ecosostenibile che sorgerà all’Irccs San Raffaele di Milano per ospitare il nuovo Polo chirurgico e delle urgenze, i familiari potranno seguire il percorso del loro caro in tempo reale con ...

Dopo Inter e Milan - nasce il Milano City Football Club : Con i campionati fermi a causa degli impegni delle nazionali [VIDEO] impegnate nella nuova Uefa Nations League, il calcio italiano si appresta ad accogliere una nuova formazione che andra' a rappresentare la citta' di Milano, di cui sara' la terza squadra Dopo Milan e Inter. nasce infatti la nuova Milano City Football Club, compagine che sara' caratterizzata dai colori sociali granata e che potra' contare in questa stagione sulla partecipazione ...

Nasce l'asse della destra europea. L'incontro Orban-Salvini a Milano : 'Contro i migranti è lui il mio eroe' : Il faccia a faccia a Milano rinsalda l'alleanza sovranista contro l'immigrazione e per la difesa dei confini nazionali ed europei. I due concordano: no alla gestione dei flussi, e ai ricollocamenti. ...

Milano : nasce tavolo cittadino per politiche bambini e adolescenti : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - nasce a Milano il tavolo cittadino dedicato alle politiche per i bambini e gli adolescenti al quale prenderanno parte tutti gli stakeholder che si occupano della tematica da diversi punti di vista. L’idea, lanciata lo scorso marzo durante il settimo Forum delle Politich

Milano : nasce tavolo cittadino per politiche bambini e adolescenti (2) : (AdnKronos) - 'MiLab 0.18' si strutturerà in tre livelli: il laboratorio diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che costituisce il luogo di confronto tra le organizzazioni presenti in città che agiscono su questi temi. Si riunirà due volte all’anno, per lo scambio di dati, studi e ricerche e per

Westfield Milano/ Segrate - nasce il più grande centro commerciale d'Europa : il sindaco - 'ero e sono contrario' : Westfield Milano, a Segrate il nuovo centro commerciale: un'opera mastodontica che costerà 1,4 miliardi di euro. Pronto nel 2021.

Milano. Trotter : nascerà qui il primo PuntoCom : Pubblicato sul sito del Comune di Milano l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo settore. I soggetti ricercati devono

Smog - a Milano nasce Area B : stop alle auto più inquinanti a partire da gennaio 2019 : La nuova zona a bassa emissione corrisponde al 72 per cento del territorio cittadino e sarà presidiata da 185 telecamere. Per i trasgressori 80 euro di multa

Olimpiadi d'Italia - perché la candidatura unitaria Milano-Torino-Cortina nasce già zoppa : Il presidente del Coni aveva prospettato una candidatura unitaria delle tre città, ma il sindaco di Milano molla Malagò: "Le...