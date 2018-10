Milano | esplosione in una palazzo | tre feriti

Milano - esplosione in ditta solventi : operaio ferito/ Video ultime notizie “forte boato” - allerta nube tossica : Milano, esplosione in ditta solventi: paura alla Solvet di Marcallo con Casone, ferito un operaio di 38 anni gravemente ustionato. Paura per colonna di fumo nero.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Milano : esplosione e incendio in azienda chimica - un ferito : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un uomo è rimasto ferito nell'esplosione avvenuta in una azienda chimica a Marcallo con Casone, Comune in provincia di Milano. Alle 15, per cause ancora da accertare, vi è verificata l'esplosione, a cui è seguito un incendio. Tredici persone sono rimaste coinvolte e un u