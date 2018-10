Milano-Cortina | oggi la candidatura ufficiale

Giochi 2026 - al Cio piace Milano-Cortina : ANSA, - BUENOS AIRES, 8 OTT - Una volta che la Sessione del Cio avrà ufficialmente confermato, domani a Buenos Aires, che una delle sedi in corsa per organizzare i Giochi invernali 2026 è Milano-...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Ritten vince il derby con Cortina - Asiago quello con Milano - Valpusteria supera Gherdeina - Fassa a picco : Si è conclusa anche la 7a giornata della Alps League 2018-2019, con tutte le otto squadre italiane impegnate ieri, eccetto Ritten e Cortina che si sono sfidate oggi. Triplo derby d’Italia, quello di stasera, vinto da Ritten per 2-1 e l’incontro disputato ieri tra Milano e Asiago, con gli ospiti vincitori con il netto risultato di 0-3. Bene Valpusteria su Gherdeina, ancora una sconfitta per Fassa. Partiamo da Cortina-Ritten. Entrambe ...

Olimpiadi 2026 - debutta il ticket Milano-Cortina : martedì la presentazione a Buenos Aires : Prima città nominata, Milano, la città dell'economia, del commercio, della moda in accoppiata con la Valtellina, valle di sport, di natura e turismo. In pianura gli sport del ghiaccio, in montagna ...

Olimpiadi 2026 : i vertici del Cio promuovono l'asse Milano-Cortina : Passi avanti di Milano-Cortina nella candidatura per organizzare i Giochi invernali 2026. Nella riunione tecnica del Cio, a Buenos Aires, è stata esclusa la candidatura della città turca di Erzurum, ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Samaranch : “Milano-Cortina progetto interessante e affascinante”. Malagò esprime soddisfazione : La candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 incassa la prima pesante voce di favore, quella del vice-presidente del CIO Juan Antonio Samaranch jr, figlio di colui che del Comitato Olimpico Internazionale fu presidente per ventuno lunghi anni, dal 1980 al 2001. Queste le parole dell’alto esponente della famiglia olimpica: “Quello di Milano-Cortina è un progetto molto interessante e affascinante; il governo di Roma ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Erzurum esclusa! Restano in corsa Milano-Cortina - Calgary e Stoccolma : Erzurum non c’è più. La candidatura turca per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 muore per annuncio diretto del presidente del CIO Thomas Bach, lasciando così in piedi le sole candidature di Milano-Cortina, di Calgary e di Stoccolma. Nel corso della riunione del Board esecutivo del CIO a Buenos Aires, la decisione sarebbe stata appresa, secondo le prime indiscrezioni, a causa dell’inadeguatezza delle infrastrutture necessarie a ...

Olimpiadi Invernali 2026 : da palazzo Balbi parte la corsa di Milano e Cortina : palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto, segna quello che può considerarsi il vero inizio della corsa olimpica di Milano e Cortina per i Giochi Invernali del 2026. Si sono ritrovati il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, quello di Cortina Giampietro Ghedina, i Presidenti di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, la rappresentante del CONI Diana Bianchedi e infine Giorgio Re, che sta mettendo mano al report assieme all’agenzia ...

Olimpiadi 2026 - la città turca di Erzurum esclusa dalla lista. Samaranch : “Il progetto Milano-Cortina solido e bellissimo” : La città turca di Erzurum è stata esclusa dalla lista ufficiale delle città candidate ad organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il presidente del Cio, Thomas Bach, a Buenos Aires dove si è riunito il Board esecutivo del Comitato olimpico internazionale. ...

Olimpiade - Milano-Cortina per il 2026 : la sfida ai Giochi è partita : La corsa è di Milano-Cortina 2026 è lanciata. A Palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto che guarda il Canal Grande, i sindaci Giuseppe Sala e Giampiero De Franceschi e i presidenti di Lombardia e ...

Olimpiadi 2026 : Milano Cortina in short list candidate - Torino no : Venezia – In queste ore il presidente del Coni, Giovanni Malago’, sta atterrando a Buenos Aires per la sessione del Cio in cui saranno valutati i dossier e che portera’ poi, all’inizio della settimana, alla definizione della short list delle candidature che potranno presentare il dossier definitivo e si giocheranno l’assegnazione. Ovviamente, il Cio definira’ la short list sulla base dei dossier che sta ...

Olimpiadi - Milano-Cortina al debutto : «Entro gennaio ci sarà il dossier» : «Credo che questa sia un'avventura che valga la pena di percorrere, e che per il nostro Paese sia assolutamente immancabile avere la possibilità di ospitare un evento olimpico». Il presidente della ...