Milano | Amsa | 43 nuovi mezzi alimentati a metano per raccolta differenziata 3

A Milano 43 nuovi mezzi a metano per Amsa - sono 47% della flotta : Milano, 9 ott., askanews, - Con l'arrivo di 43 nuovi automezzi a metano per la raccolta differenziata sale al 47%, 146 mezzi su 313, la percentuale di autocompattatori in dotazione all'Amsa con questo ...