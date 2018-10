Migranti | Salvini | “Riapro i corridoi umanitari per portare in Italia chi fugge dalla

Migranti - Salvini blocca Merkel : in Italia vuole scaricarne 40mila : Il nodo è stretto e non sarà facile da sbrogliare. Da una parte c'è l'Italia, Matteo Salvini e le sue promesse elettorali sul tema immigrazione; e dall'altra ci sono Angela Merkel, le sue difficoltà e ...

Salvini annuncia più controlli sui matrimoni - per evitare unioni di comodo fra italiani e Migranti : Matteo Salvini vuole fare chiarezza sui matrimoni combinati fra italiani e migranti, che aggirano le leggi sull'immigrazione. Se a Riace un caso di matrimonio di comodo ha portato agli arresti domiciliari Mimmo Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è oggi il quotidiano La Verità a fornire i dati di quella che in Italia è una pratica diffusa: non esistono statistiche ufficiali, ma si stimano 2.700 ...

Lite Italia-Germania su charter dei Migranti. Salvini : 'Chiudo gli aeroporti'. Berlino frena : 'Nessun charter a breve' : La vicenda è legata ai cosiddetti dublinanti: i profughi sbarcati sulle coste italiane, poi spostati in altri Paesi dell'Ue in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato -

Migranti sui charter dalla Germania. Salvini : «Chiudo gli aeroporti». Berlino : nessun rimpatrio imminente : Dopo aver chiuso i porti, ora Matteo Salvini minaccia di bloccare anche gli aeroporti e stoppa ogni ipotesi di incremento dei reingressi dalla Germania - o da qualunque altre paese dell'Unione...