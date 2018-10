Migranti | Moavero | La Libia non è un porto sicuro

Migranti - Moavero a Bachelet 'Infondate le critiche all Italia' : Il segretario dell'Onu ha invitato i leader mondiali ad abbandonare l'unilateralismo, 'i principi democratici sono sotto assedio, il mondo è più connesso eppure le società diventano più frammentate'. ...

Moavero a Bachelet - infondati rilievi su Migranti : L'Italia ritiene "infondati" i rilievi sollevati dall'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'ONU Michelle Bachelet su "presunte inadempienze italiane in materia di rispetto dei diritti umani dei ...

Moavero : la questione Migranti è una saponetta su cui l'Ue può scivolare : La questione dei migranti è "una saponetta su cui l'Europa può scivolare". Lo afferma il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, alla festa di Mdp. ?Per Moavero "la soluzione può solo essere a livello europeo e questo non vuol dire buttare la palla in fallo laterale. Se l'Europa decide che non si possono accogliere migranti oltre un certo numero, allora bisogna aiutare i Paesi da ...

Moavero : sui Migranti l'Ue è "latitante" : 22.58 "Ci troviamo di fronte a una Ue latitante, distratta, chiusa, e ciò fa sì che i Paesi più esposti per la loro geografia sono lasciati relativamente soli". Così il ministro degli Esteri Moavero sul tema dei migranti alla Festa del Lavoro di Articolo Uno e LeU. "Queste persone non cercano l'Italia, l'isola greca, la Spagna, ma cercano l'Europa". E poi: "In due anni nel Mediterraneo ci sono stati 9mila morti. E' spaventoso. Si stima che le ...

Migranti : Moavero - nel deserto il triplo dei morti del Mediterraneo : "In due anni nel Mediterraneo ci sono stati circa 9mila morti. Questo è spaventoso. Parlando con i dirigenti africani, si stima che i morti nel deserto e nelle foreste siano tre volte di più". Queste le cifre di mortalità per la migrazione dal 2016 ad oggi verso l'Europa, secondo il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi,intervenuto alla festa di Mdp.

Migranti - Moavero a muso duro : "No imposizioni dalla Francia" : Ma è dal Paese africano, e dalla sua stabilità politica, che dipende la politica migratoria dell'Italia. Ecco perché il Belpaese non può lasciare che ci sia un'escalation di violenza. Né che altri ...

Migranti - Moavero a muso duro : ?"No imposizioni dalla Francia" : "Noi non cerchiamo il bisticcio con la Francia. Non di mendo, noi non vogliamo nemmeno subire delle imposizioni. Il dialogo c'è, ma quando parliamo di governo delle migrazioni non abbiamo la stessa visione". La frase chiara e diretta Enzo Moavero Milanesi la pronuncia di fronte alle commissioni parlamentari del Senato che si occupano di Affari esteri. Il ministro è appena rientrato da un viaggio in Libia dove ha incontrato l"uomo forte della ...

Migranti - il ministro Moavero : «Dall’Onu parole non appropriate» : Il titolare della Farnesina ha definito l’ondata sovranista “un risultato della non capacità dell’Ue”

Migranti - Moavero 'Iniziativa dell Onu dispiace - parole inappropriate contro l Italia' : Si definisce amareggiato, Enzo Moavero Milanesi. Il ministro degli esteri - ospite di Circo Massimo su Radio Capital - ripercorre il caso che ha visto l'Italia finire nel mirino ieri all'Onu. ...

Moavero - bilancio Ue : Inadeguato - più risorse a politiche Migrantii : Teleborsa, - Il dibattito sul bilancio con l'Unione europea "è già cominciato" e "noi pensiamo che il quadro pluriennale dell'Unione europea che è stato presentato non sia adeguato alle sfide che l'...

Migranti : Moavero - ci faremo valere in Ue : ANSA, - CERNOBBIO , COMO, , 7 SET - Quella delle migrazioni è una "situazione complessa sulla quale l'Europa fatica a trovare una sintesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ...

MISSIONE SOPHIA - TRENTA : “GOVERNO UNITO SUI Migranti/ “Da Ue porte chiuse” : Moavero - “chiediamo solidarietà” : MIGRANTI, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:07:00 GMT)

Migranti - Moavero : Italia non si sottrae - altri siano solidali : Infine bisogna che vi sia una "sostenibile politica" per gestire coloro che arrivano alla fine del viaggio verso l'Europa. "Tutte queste azioni - ha precisato il ministro - possono essere, nella ...

Caso Diciotti - sbarcati 13 Migranti malati Moavero : l'Albania ne accoglierà venti : L'ufficio di Sanita' marittima diCatania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di17 persone, di cui due con sospetta tubercolosi. ma 4 donne non sono scese per stare coi parenti. Intanto medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centriin Libia e disposto il ricovero delle vittime