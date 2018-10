Migranti | CinemArena in Africa per informare rischi viaggio

ansamed.info

(Di martedì 9 ottobre 2018) ANSAmed, - ROMA, 9 OTT - Il cinema come strumento di informazione per salvare vite umane. E' lo scopo diil progetto del ministero degli Esteri, in collaborazione con l'Oim e il Viminale, ...