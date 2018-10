MGW 2018 | Anime alla riscossa - articolo

MGW 2018 : Ori and the Will of Wisps - prova : Lo avevamo già visto in azione sia durante l'E3 di quest'anno, sia alla Gamescom dal quale non sono passati neanche due mesi, eppure, ogni volta che posiamo lo sguardo sullo schermo e impugniamo il pad per giocare ad Ori and the Will of the Wisps, rimaniamo estasiati dalla mistica atmosfera e dai passi avanti fatti dal predecessore, che seppe affermarsi come uno dei migliori esponenti del genere che ultimamente sembra rivivere un periodo d'oro, ...

MGW 2018 : Blood & Truth - prova : PlayStation VR Worlds è probabilmente considerato, da tutti i possessori del visore per la realtà virtuale made by Sony, una vera e propria dimostrazione delle potenzialità offerte dalla VR. Peccato solo che VR Worlds, al lancio, non fosse incluso in bundle con il visore: i suoi cinque mini-giochi, infatti, sono un'ottima vetrina per far provare qualche veloce esperienza anche agli amici entusiasti di assaporare per la prima volta l'ebbrezza ...

MGW 2018 : Super Smash Bros. Ultimate - prova : Alla Milan Games Week 2018, Nintendo ha allestito un grande stand e Super Smash Bros. Ultimate (insieme a Pokémon Let's Go Pikachu and Eeeve) era sotto i riflettori essendo una imminente e grossa release per il periodo più "caldo" dell'anno: quello delle festività natalizie. La grande N ha quindi dedicato al gioco un grande stand, con una 'gabbia' in cui si svolgevano tornei competitivi con la presenza di pro players (che Lorenzo Mancosu ha ...

MGW 2018 : Metro Exodus - prova : Giusto qualche settimana fa l'uscita di Metro Exodus, attesa entro la fine di quest'anno, è stata rimandata al 2019. Seppur la notizia abbia fatto storcere il naso a tutti coloro che non vedevano l'ora di indossare di nuovo la maschera antigas e spianare le armi contro bellicosi predoni e mostri mutanti, in realtà, non è del tutto un male. Dopo aver testato con mano la build disponibile alla kermesse milanese possiamo dirvi che un po' di tempo ...

Days Gone - provata l'esclusiva PlayStation 4 alla MGW 2018 : ... alla ricerca di alcuni pezzi di ricambio per la nostra motocicletta; trattandosi di una porzione molto limitata di quella che sarà il mondo di gioco nella sua interezza, l'impostazione della quest ...

MGW 2018 : Ride 3 - prova : Milestone si appresta a lanciare il terzo capitolo della sua serie di simulatori di racing a due ruote, Ride 3. Atteso per il mese di novembre, è possibile provare il titolo allo stand di Koch Media presso la Milan Games Week su quattro PlayStation 4 in una demo che offre solo una parte dei contenuti che troveremo nel gioco completo.Ride 3 mira a diventare il punto di riferimento per gli appassionati delle corse su strada in motocicletta, ...

MGW 2018 : The Division 2 - prova : Dopo averlo scoperto e provato all'E3 di quest'anno, abbiamo avuto modo di rivestire i panni degli agenti di The Division 2 alla Milan Games Week 2018, ospiti dello stand Ubisoft. L'oneroso compito che grava sulle spalle di Massive e gli altri team impegnati sul progetto è quello di risollevare il brand dopo un primo capitolo che, da una parte, ha saputo portare meccaniche interessanti per i giocatori, ma dall'altro li ha caricati di tante ...

MGW 2018 : Days Gone - prova : Vogliamo aprire questo articolo nel modo più sincero possibile: Days Gone non ci aveva mai catturato nella morsa dell'hype, almeno fino ad ora. Chi vi scrive guardava con dubbio al nuovo titolo a tema zombie di SIE Bend Studio, conscio di quanto il filone di giochi e film dedicati ai non morti sia pericolosamente prossimo alla saturazione totale. Inizialmente, la nuova esclusiva per PlayStation 4 ha cercato di mettere sul piatto un sistema di ...