Metro Roma | il presidente uscente Cialdini | “Linee non adeguate a norma antincendio

Meleo : nessuna possibilità chiusura Metro A e B a Roma : Roma – “Voglio rassicurare tutti i cittadini Romani: non c’e’ alcun rischio che chiudano le linee A e B della metropolitana”. Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Linda Meleo, in merito all’allarme lanciato da alcuni esponenti del Pd che dopo l’audizione dell’Au uscente di Roma metropolitane, Pasquale Cialdini, hanno denunciato il rischio chiusura per le due linee a ...

Baglio Zannola : situazione Roma Metropolitane è gravissima : Roma – “La situazione di Roma Metropolitane e’ gravissima. Dopo l’audizione oggi in commissione Trasparenza dell’ingegner Pasquale Cialdini, amministratore delegato ormai dimissionario della societa’, siamo fortemente preoccupati per la sicurezza degli utenti e il futuro dei dipendenti. Il contenzioso con Roma Capitale blocca l’arrivo di fondi necessari per la programmazione di lavori per ...

Roma : Venerdì sciopero trasporto pubblico - a rischio bus e Metro : Roma – Venerdi’ 12 ottobre trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil che interessera’ le linee periferiche gestite dalla societa’ RomaTpl. Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgera’ bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e ...

Bus e Metro - ancora un venerdì nero a Roma : Trasporto pubblico a rischio. Sciopero di 24 ore venerdì 12 ottobre, indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, di 4 ore, invece, quello indetto da Cgil, Cisl e Uil, che interesserà le linee ...

Roma : Santucci nuovo amministratore unico Roma Metropolitane : Roma – Roma Metropolitane ha un nuovo amministratore unico. Finita l’era di Pasquale Cialdini da oggi, anche se manca il via libera formale del sindaco Virginia Raggi, alla guida dell’azienda che programma la costruzione della linea C e della futura rete dell’underground Romana arriva Marco Santucci, ingegnere classe 1968. Santucci fino ad oggi e’ stato un ‘quadro’ della societa’ controllata dal ...

“Nessuno ha pagato”. A 11 anni dall’omicidio di Vanessa Russo in una Metro romana il grido di dolore del padre : «La vita umana non ha prezzo. Io sono a favore della pena di morte, non è cattiveria ma ci vuole. Lo direi anche se non fosse capitato a mia figlia». Così Giuseppe Russo, il padre di Vanessa, la ragazza uccisa nel 2007 da Doina Matei con la punta di un ombrello, parlava due anni fa ai microfoni di ‘La Zanzara’. Sono passati 11 anni ma il dolore è sempre lo stesso. Vanessa Russo oggi avrebbe 34 anni, forse farebbe l’infermiera, ...

'Roma chiama - Il Messaggero risponde' : una baraccopoli davanti alla Metro Marconi : 'Roma chiama, Il Messaggero risponde' : su indicazione di un lettore, stavolta siamo andati a due passi dalla fermata della metro B Marconi, nel cuore dell'omonimo quartiere. E' qui, tra i cespugli, ...

Palumbo-Piccolo : Roma Metropolitane - Commissione secretata dov’è trasparenza? : Roma – “Alla faccia della trasparenza, che ancora una volta e’ tanto sbandierata e poco praticata. La maggioranza 5 Stelle ha deciso di secretare la Commissione Mobilita’ su Roma Metropolitane. Eppure, il regolamento del consiglio comunale (articolo 91) prevede che le sedute di Commissione sono pubbliche e possono tenersi in forma segreta solo nei casi in cui si voglia tutelare la riservatezza di persone, gruppi o ...

Giro d'Italia 2019 - il via da Bologna con cronoMetro sul San Luca. Tutte le tappe in Emilia-Romagna : ... del direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti, dell'ad di Rcs Sport Paolo Bellino e del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni. Anche la seconda tappa, il 12 maggio, partirà da Bologna, ...

Metro di Roma - polveri sottili alle stelle : la Procura apre un'inchiesta : Le condizioni della qualità dell'aria all'interno dei vagoni della Metropolitana sono all'esame della Procura. L'inchiesta, aperta dopo un esposto del sindacato dei ferrovieri Orsa Tpl, riguarda la ...

Roma - il rapper si mette alla guida della Metro. Il video : "Niente controlli" : Scoppia il caso, l'Atac apre un'inchiesta interna. Ma il musicista si difende: "Era una goliardata, la porta era aperta"

Rappe in cabina guida in Metro a Roma : ANSA, - Roma, 19 SET - In un lungo video in diretta mostra ai suoi fan come è facile intrufolarsi nella cabina di guida di un convoglio della metropolitana di Roma e restarci per alcune fermate senza ...

Roma - follia sulla Metro : il rapper entra in cabina e "sequestra" un treno : Paura e delirio sulla metro B. Protagonista delle scorribande che hanno fatto il giro del web grazie ad una diretta su Instagram (guarda il video) è il rapper Romano Gast, al secolo Manuel Gastrite. Con i quasi 25mila follower che conta sul social network condivide canzoni e bravate. E così ieri ha pensato bene di intrufolarsi nella cabina di guida di un treno in transito sulla linea B della metropolitana di Roma.Il video, che ora è stato ...

