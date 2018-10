Meteo | da metà settimana cambia tutto | in arrivo nubifragi e bombe d’acqua

Previsioni Meteo - cambia tutto per metà Ottobre : in settimana un’incredibile ondata di caldo riporterà l’estate in tutt’Europa [MAPPE] : 1/28 ...

Previsioni Meteo : conferme sulla sferzata fredda e ventosa nella prima metà della prossima settimana - ma piogge più circoscritte : Previsioni meteo – Aggiornamenti continui, in riferimento al cambio di circolazione atteso per la prossima settimana. Va detto che questi cambi di stagione, non a caso correrà proprio nelle prossime ore notturne l’equinozio d’autunno, segnano le fasi più ardue per le simulazioni dei centri di calcolo, poiché entrano in gioco correnti via via più eterogenee e di difficile interpretazione. Segnali di addolcimento, diciamo così, della discesa ...

Previsioni Meteo : fase anticiclonica - ma con una “rottura temporalesca” per metà mese : Da qualche giorno il tempo si è stabilizzato sull’Italia, grazie all’avvento di un promontorio anticiclonico proteso dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro occidentale. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature piuttosto calde per il periodo, anche 3/4° sopra norma al Centro Nord, con valori massimi mediamente compresi tra 29 e 32° in pianura. Non sono attese variazioni fino a tutto mercoledì, con il bel tempo prevalente ...

Previsioni Meteo - gli Uragani dell’Atlantico spingono l’Anticiclone Africano sull’Italia : inizia una nuova estate di metà Settembre : 1/8 ...

Meteoriti e metafore : Crolla un viadotto a Calcutta, non ci sono morti e meglio così, ma la notizia che un mese fa sarebbe passata rapida negli strano ma vero delle catastrofi lontane ha campeggiato per buona parte della giornata in bella vista su tutti i giornali online. Un po’ è l’effetto pesca a strascico dell’informa