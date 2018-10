Messico | resti umani nel passeggino | arrestata coppia

Blastingnews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Era con uncon a bordo dei, lache giovedì è statacon l'accusa di aver ucciso almeno dieci delle donne di cui a Città delnon si hanno più notizie. Oltre ad avere deiche trasportavano con un comuneper infanti, sono stati rinvenuti cadaveri anche in ben due edifici. Probabilmente le identità dei cadaveri potrebbero corrispondere alle donne scomparse. Laaveva deinelDalle indagini dell'ufficio del pubblico ministero di Ecatepec, sobborgo a nordest di Città del, latrasportava dei(probabilmente donne di cui non si sa più nulla da tempo) mentre una folla sfilava in strada con candele e fiori bianchi per combattere l'orribile piaga del femminicidio, che in questi ultimi tempi sta scuotendo la sensibilità del. Una volta che gli agenti hanno fermato i ...