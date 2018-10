Mercato del Como Punta in arrivo

CalcioMercato : la Juventus Under 23 acquista Del Prete : La Juventus ha ufficializzato, tramite Twitter, l’ingaggio di Lorenzo Del Prete, difensore classe 1986. Il giocatore indossera’ la maglia numero 34 della squadra Under 23 che milita nel campionato di Serie C. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Calciomercato: la Juventus Under 23 acquista Del Prete sembra essere il primo su ...

Oltre lo spread il Mercato valuta i 'fondamentali' deboli dell'Italia : Milano. Ieri il ministro delle Finanze, Giovanni Tria, nella sua audizione in Parlamento sulla nota di aggiornamento del Def, ha sottolineato che è "inaccettabile il divario tra la crescita economica ...

Oltre lo spread il Mercato valuta i “fondamentali” deboli dell’Italia : Milano. Ieri il ministro delle Finanze, Giovanni Tria, nella sua audizione in Parlamento sulla nota di aggiornamento del Def, ha sottolineato che è “inaccettabile il divario tra la crescita economica dell’Italia e quella degli altri paesi”. Ma allo stesso tempo nel testo dell’audizione prende atto c

Rischio salmonella : uova fresche ritirate dal Mercato - l’avviso del Ministero della Salute : Nuovi prodotti alimentari ritirati per Rischio microbiologico. Gli ultimi avvisi apparsi sul sito del Ministero della Salute riguardano dei lotti di uova di gallina fresche da allevamento a terra dell’Azienda Agricola Bosi Luigi. Motivo del richiamo è per la possibile presenza di salmonella enteritidis.Continua a leggere

Hyundai i40 - Arriva sul Mercato il model year 2019 : La Hyundai presenta la i40 model year 2018 per il mercato europeo. La vettura, che in Italia è disponibile solo con carrozzeria wagon, mentre in altri Paesi anche come berlina, è stata aggiornata nel design e nelle dotazioni ed è ora in regola con la normativa Euro 6d-Temp. Design, finiture e Adas. Il debutto della i40 risale al 2011: per rimanere al passo con i tempi e con i nuovi stilemi è stato quindi modificato il frontale ...

CalcioMercato Juventus U23 - l'arrivo di Del Prete è ufficiale : TORINO - Lorenzo Del Prete è un nuovo giocatore della Juventus Under 23 . Lo ha annunciato il club attraverso Twitter, comunicato che il difensore classe 1986 "È un nuovo difensore della Juventus ...

A PIETRALUNGA MOSTRA Mercato DELLA PATATA BIANCA : PERUGIA Sarà un'edizione "straordinaria" per la MOSTRA MERCATO del tartufo e DELLA PATATA BIANCA di PIETRALUNGA, in programma per due weekend, 13 e 14, 20 e 21 ottobre. Lo ha sottolineato il sindaco ...

Contraffazione - il Mercato del falso online costa all'Italia 35 miliardi : Indicam propone misure per contrastare la Contraffazione dei prodotti made in Italy, specie attraverso le vendite online sulle piattaforme

Contraffazione - il Mercato del falso online costa all’Italia 35 miliardi : Valentino (foto: Getty Images) Il costo della Contraffazione internazionale per le imprese italiane si aggira attorno a 35 miliardi di euro ed è un mercato diffuso prevalentemente sul web tramite le grandi piattaforme di ecommerce. Questi sono i dati che Indicam, l’istituto di Centromarca (l’associazione delle imprese di marca) per la lotta alla Contraffazione, insieme a Ocse e Euipo (l’agenzia europea per la difesa della proprietà ...

Il calcioMercato oggi – Innesto del Torino per la prossima stagione : Il calciomercato oggi – Il Torino è reduce dal successo casalingo nella gara di campionato in Serie A contro il Frosinone, una buona prestazione per la squadra di Walter Mazzarri che ha conquistato tre punti d’oro ma senza entusiasmare. Nel frattempo la dirigenza granata non si ferma sul mercato e ha intenzione di costruire una squadra sempre più competitiva. E’ stato bloccato infatti un colpo per la prossima stagione, stiamo ...

Presenza di Listeria - Mortadella con pistacchio ritirata dal Mercato : L'allerta sanitaria lanciata dal sistema europeo RASFF per la Presenza del batterio Listeria monocytogenes in un lotto di Mortadella prodotta in Italia. La segnalazione è arrivata dalla Francia dove le autorità locali hanno ritirato il prodotto a seguito di test su alcuni campioni i cui risultati hanno risconntrato la Presenza di Listeria.Continua a leggere

Il calcioMercato del giorno – I nomi per sostituire Piatek : Il calciomercato del giorno – Sconfitta per il Genoa contro il Parma, è possibile effettuare un bilancio sui rossoblu. Un grande protagonista è stato l’attaccante Piatek, capocannoniere del torneo è destinato a diventare ancora più decisivo. Per il momento la valutazione economica è arrivata a 20 milioni di euro ma entro la fine della stagione potrebbe anche raddoppiare. Il futuro sembra scritto ed alla Juventus che sta seguendo con ...

Tokyo chiude il suo leggendario Mercato del pesce : ...italiani Come visitare le Frecce Tricolori a Rivolto Le gallery più viste I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina I confini più strani del mondo I 10 alloggi più pazzi del mondo ...

Gattuso ed il Mercato del Milan : “Ibrahimovic potrebbe distruggerci” : Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato dell’ipotesi di arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero nella prossima sessione di mercato “Ibrahimovic? Dovete parlare con Leonardo, non posso parlare di giocatori che non fanno parte della rosa. E’ un leader, se non sei forte mentalmente con Ibra ti distrugge, vuole sempre vincere, è esigente con i compagni, bisogna essere forti. Può essere un valore aggiunto può anche ...