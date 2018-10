Meno 100 milioni Il complotto sinistro del Miur

Pensioni - alMeno 38 anni di contributi per uscire con quota 100. Manovra da 40 miliardi : Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative. La quota 100 tra...

Pensioni - alMeno 38 anni di contributi per uscire con quota 100 : Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative. La quota 100 tra età e contributi per ...

Riforma della Fornero Meno generosa : quota 100 solo per chi ha alMeno 64 anni : Roma - quota 100, ma con l'età anagrafica per il ritiro fissata a 64 anni. Non è andato a buon fine il pressing di Matteo Salvini per mandare in pensione i 62enni. Ieri si è fatta strada l'ipotesi di ammorbidire la Riforma Fornero con la pensione anticipata per chi raggiunga la famosa quota 100 data dalla somma degli anni di contributi e dell'età anagrafica. Ma con due paletti precisi: 62 anni di età e almeno 36 anni di contributi. Una misura ...

Wind Smart Top 40 attivabile da tutti : 1000 minuti - 40 Giga a Meno di 7 euro : Wind Smart Top 40 è attivabile online ma solo a tempo determinato: comprende 1000 minuti verso tutti, 40 Giga di traffico dati a meno di 7 euro mensili: i dettagli.Segnaliamo che l’offerta tariffaria Wind Smart Top 40 è tornata attivabile online sul sito ufficiale dello storico operatore arancione, ed è un offerta indirizzata verso tutti i clienti degli altri operatori telefonici.Wind Smart Top 40: i dettagli sul piano tariffario ...

Pensioni : possibile Quota 100 con alMeno 36 anni di contributi? : Quota 100, l’Eden, l’Arcadia, l’ultima speranza per milioni di lavoratori italiani. Il tema Pensioni nel nostro Paese verte soprattutto su questa opportunità, molto caldeggiata dal Ministro degli Interni Matteo Salvini. Numerose le ipotesi, così come i buoni propositi, ma al momento, ancora nulla di certo. Il Governo, attualmente, è al lavoro sulla riforma prevedente l’agognata Quota 100 con i seguenti requisiti: un ...

Spunta una nuova ipotesi di riforma : pensioni quota 100 con alMeno 36 o 37 anni di contributi : Una nuova ipotesi di riforma sarebbe al vaglio del governo e prevede il pensionamento con quota 100 ma con contribuzione minima pari ad almeno 36 o 37 anni. In sostanza, con un minimo di 36 anni di versamenti contributivi, nel 2019 uscirebbero almeno 450mila lavoratori in più rispetto alle attuali regole, mentre con l'asticella della contribuzione spostata a 37 anni i lavoratori uscenti ammonterebbero a 410mila in più rispetto a oggi.Continua a ...

Nigeria - inondazioni nel centro/nord : alMeno 100 morti : Gravi inondazioni hanno colpito il centro/nord della Nigeria nelle ultime due settimane: vi sarebbero almeno 100 vittime, secondo quanto reso noto in un comunicato dall’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze. Le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione dei due principali fiumi del paese, il Niger e il Benue, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie case. Il presidente Muhammadu Buhari la scorsa ...

Tifone Mangkhut - notizie tragiche dalle Filippine : alMeno 100 vittime (bilancio provvisorio) : Disastro nelle Filippine. Tifone Mangkhut causa almeno 100 vittime, intere aree devastate. Come era purtroppo immaginabile col passare delle ore emergono notizie sempre più tragiche dall'isola di...

Voli in Svizzera : Meno di 4 su 100 in ritardo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Afghanistan - alMeno 100 militari uccisi in scontri a Ghazni : Dopo quattro giorni di combattimenti, almeno cento militari delle forze di sicurezza afghane sono stati uccisi negli scontri con i talebani per riconquistare la città di Ghazni, nell'est del Paese. Lo ...