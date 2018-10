romadailynews

: Meleo: nessuna possibilità chiusura metro A e B a Roma: Roma – “Voglio rassicurare tutti i… - romadailynews : Meleo: nessuna possibilità chiusura metro A e B a Roma: Roma – “Voglio rassicurare tutti i… -

(Di martedì 9 ottobre 2018)– “Voglio rassicurare tutti i cittadinini: non c’e’ alcun rischio che chiudano le linee A e B dellapolitana”. Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ diCapitale, Linda, in merito all’allarme lanciato da alcuni esponenti del Pd che dopo l’audizione dell’Au uscente dipolitane, Pasquale Cialdini, hanno denunciato il rischioper le due linee a seguito del mancato adeguamento delle due linee alle norme antincendio. “Stiamo gia’ al lavoro con fondi disponibili diCapitale e del ministero dei Trasporti- ha aggiunto- per adeguarci alla normativa. Abbiamo a disposizione 8 milioni di euro destinati alla progettazione dell’adeguamento alle norme antincendio e poi 425 milioni attribuiti lo scorso anno dal Mit per una serie di progetti, molti dei quali riguardano proprio ...