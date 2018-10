Melaverde | Edoardo Raspelli tornerà | «Convalescenza forse un po’ esagerata» Al suo posto

davidemaggio

(Di martedì 9 ottobre 2018)Che fine ha fatto? In molti se lo sono domandato dopo aver visto l’avvio della nuova stagione affidato a Vincenzo Venuto. Senza che al pubblico venisse data una specifica motivazione, il biologo milanese (già autore del programma) è infatti apparso alla guida della trasmissione domenicale di Canale5 accanto ad Ellen Hidding. E aldello storico conduttore. Possiamo però anticiparvi chein onda per sette puntate in corso di registrazione. Vincenzo Venuto, quindi, terminerà le sette puntate iniziali a lui assegnate, poi la palla, al quale – per ora – sono stati commissionati altri sette appuntamenti. Il perché di questo avvicendamento è presto detto. Mediaset e lo stesso conduttore, da noi contattati, ci fanno sapere che la produzione e la rete avevano deciso di affidare a Venuto le ...