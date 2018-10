Meghan Markle | si presenta la sorellastra Samantha | ecco che è successo a Palazzo

Letizia di Spagna in blu a Parigi : un trionfo su Brigitte Macron e Meghan Markle : Durante il breve viaggio di Stato a Parigi, Letizia di Spagna ha incantato il mondo con il suo look total blue, dando una lezione di stile a Brigitte Macron e Meghan Markle. La Sovrana indossa un abito blu dalle linee semplici, firmato Delpozo. La semplicità però in lei non è ...

Letizia di Spagna - lezioni di stile a Brigitte Macron e Meghan Markle : Letizia di Spagna ha affascinato il mondo, ancora una volta, durante il viaggio di Stato a Parigi al fianco del marito il Re Felipe. La coppia ha visitato la mostra Mirò, La couleur des reves accompagnata dal Presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Con il suo look total blue (e non è la prima volta che incanta in blu), Letizia ha fatto impallidire la sempre elegantissima First Lady. E non solo, ha dato una lezione di stile a ...

Rosie Huntington-Whiteley e Meghan Markle hanno una crema «low cost» in comune : I segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati dalle star sui socialI segreti beauty rivelati ...

Meghan Markle felice con il Principe Harry : Meghan Markle ha visitato recentemente il Sussex insieme al Principe Harry . Ecco alcuni scatti della visita ufficiale in cui la coppia appare raggiante e molto vicina. In tutto il mondo c'è grande attesa per l'annuncio di un'eventuale gravidanza.

Meghan Markle avrà uno spazio tutto suo durante il primo tour internazionale con il principe Harry : La Duchessa del Sussex alla carica The post Meghan Markle avrà uno spazio tutto suo durante il primo tour internazionale con il principe Harry appeared first on News Mtv Italia.

La sorella di Meghan Markle è stata respinta dagli addetti alla sicurezza di Buckingham Palace : Non si respira ancora aria di riconciliazione in casa Markle. Dopo i ripetuti attacchi ricevuti a mezzo stampa, Meghan non sembra disposta ad accogliere la sorella. Da quando l'ex attrice è salita alla ribalta delle cronache per la sua storia d'amore con il principe Harry, Samantha Grant non ha lesinato interviste e apparizioni televisive per descrivere la duchessa come una spregiudicata arrivista. Non stupisce dunque, che, quando ...

Meghan Markle sta seguendo un corso intensivo per prepararsi al primo tour reale : L'ex attrice sta anche imparando l'etichetta dei Paesi stranieri che visiterà, a volte differente da quella inglese, e tutti i dettagli su politica, religione e cultura di cui è meglio essere al ...

Meghan Markle sta seguendo un corso intensivo per prepararsi al primo tour reale : C'è un intero team dedicato alla Duchessa The post Meghan Markle sta seguendo un corso intensivo per prepararsi al primo tour reale appeared first on News Mtv Italia.

Harry e Meghan Markle - una coppia normale : andranno in Australia con un volo di linea : Harry e Meghan Markle si preparano al loro primo tour in Australia e per l’occasione scelgono un volo di linea. Nessun jet privato o aereo della Royal Family, i duchi di Sussex hanno optato per un basso profilo e presto saliranno su un volo commerciale, rompendo di fatto (per l’ennesima volta) l’etichetta e seguendo l’esempio di Kate e William, che in passato hanno fatto la loro stessa scelta. La partenza è prevista per ...

“Non l’ha visto ancora nessuno”. Harry e Meghan Markle - c’è una novità. Ma è subito giallo : Per la prima volta insieme Meghan Markle e Harry visitano il Sussex, la contea di cui sono duchi, spostandosi in elicottero. È il primo tour della coppia del mese di ottobre e tocca le città di Chichester, Bognor Regis, Brighton e Peacehaven. E sono così numerosi i sudditi che le transenne di protezione faticano a contenerli. Una folla immensa e festante ha accolto Meg e Harry, che sono marito e moglie da meno di cinque mesi. Tripudio di ...

Meghan Markle regina di stile del 2018 : People la incorona! : La duchessa di Sussex, da quando lo scorso maggio è convolato a nozze con il principe Harry d'Inghilterra domina incontrastata sulle copertine dei giornali di cronaca rosa, non soltanto britannici. ...

La sorella di Meghan Markle torna all'attacco : "Mio padre le ha dato tutto. Sua madre invece non c'era quasi mai" : Samantha Grant, la sorellastra di Meghan, si è recentemente scagliata contro Doria Ragland, la madre di della Duchessa. Samantha ha voluto puntualizzare su Twitter che ad aver cresciuto Meghan sia stato il padre, Thomas Markle, padre della stessa Samantha e che il ruolo di Doria nella vita della duchessa sia sempre stato marginale."Mio padre le ha dato tutto. Ha dato più a lei che a qualsiasi altra persona. L'ha cresciuta facendola ...

Meghan Markle - la gonna in pelle di Hugo Boss che tutte possiamo avere : Meghan Markle ha conquistato il mondo con il look sfoggiato durante la visita nel Sussex. In poche prima di lei hanno osato indossare a un evento ufficiale una gonna in pelle. Ma la Duchessa ha sfidato ancora una volta il protocollo e in meno di 24 ore la longuette, firmata Hugo Boss, stilista preferito da Letizia di Spagna, è diventata la tendenza della stagione. Meghan ha dato una lezione di stile non solo a Kate Middleton e alle donne di ...

Meghan Markle consola una bambina in lacrime : Mentre tutto il mondo è in attesa che Meghan Markle annunci una prima gravidanza con il Principe Harry , la duchessa di Sussex si mostra molto gentile con i più piccoli. Anzi, con una bambina in ...