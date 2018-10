Medicina | sviluppato il primo dispositivo biodegradabile che ripara i nervi

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Ricercatori della Washington University e della Northwestern University hannounimpiantabile eche indirizza impulsi elettrici aiperiferici danneggiati, aiutandoli a ricrescere e a recuperare le funzioni più rapidamente: i risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature Medicine. Come noto, a differenza dei neuroni nel cervello e nel midollo spinale, iche si trovano in braccia, gambe e busto possono rigenerarsi se danneggiati: la stimolazione elettrica determina il rilascio di proteine che aiutano le cellule nervose a guarire più velocemente. Il, testato sui ratti, rimane operativo per due settimane prima di degradarsi completamente nel corpo, ma variandone composizione e spessore potrebbe avere maggiore durata. I ricercatori hanno condotto esperimenti per un’ora al giorno, fornendo impulsi elettrici per uno, ...