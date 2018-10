Marsala | tra oggi e domani il voto sul bilancio

Marsala - stasera l'Orchestra di Strumenti a Fiato del Conservatorio "A. Scontrino" : Dopo il grande successo dei primi due concerti presso l'aula Magna del Conservatorio 'Scontrino' di Trapani, il Festival Scontrino si sposta al Teatro 'E. Sollima' di Marsala. La kermesse, giunta ...

VOLALTO 2.0 " Perez in vetrina - Marsala travolta al PalaVignola : 12:49:04 Vittoria. Ancora una. Ancora più bella perché ottenuta contro una squadra di pari categoria. La Golden Tulip VOLALTO 2.0 Caserta batte 3-1 in amichevole la Sigel Marsala e mantiene inviolato ...

Marsala - il concerto della New Saxophone Orchestra si terrà al Monumento ai Mille : A causa delle probabili condizioni meteo avverse, l'organizzazione comunica che il concerto della 'New Saxophone Orchestra' si terrà al Monumento AI Mille, questa sera alle ore 21. 'New Saxophone ...

Allerta meteo a Marsala - Trapani e in provincia : possibile uragano nel Mediterraneo : La Protezione Civile ha diramato un'Allerta meteo di colore giallo per la provincia di Trapani nelle prossime ore. Il tutto è dovuto ad un uragano Mediterraneo che potrebbe formarsi al largo della ...

Strade al buio a Marsala. Il Progetto Edson degli attivisti del M5S : Questa la nota politica del portavoce in consiglio comunale del M5S Aldo Rodriquez: E' partito lo scorso 28 agosto il Progetto Edson che prevede l'individuazione di alcune Strade della città o ...

La stagione politica - tra alleanze e strategie : il punto a Marsala : Su di lui la massima stima del mondo imprenditoriale ma ci sono parecchi interrogativi legati alle difficoltà dell'amministrazione di una città, B ellina potrebbe decidere di non volere accettare il ...

Marsala - si ritrovano dopo 35 anni le compagne della 4D del Magistrale Pascasino : Martedì 28 agosto in un noto locale marsalese, si sono ritrovate le compagne di Scuola della 4D del Magistrale Pascasino, dopo 'appena 35 anni', le indescrivibili emozioni nel ricordare 'i migliori ...

Marsala - boss si innamora - il fratello : ti distrae da affari : Killer e boss si innamora, ma il fratello, anche lui killer mafioso, non la prende bene, perché la passione avrebbe distratto l'innamorato dalle attività della famiglia mafiosa. E' quanto emerge da ...

Marsala - si incontrano a 25 anni dal diploma gli alunni della 5 del Commerciale : Si sono incontrati gli alunni della 5A programmatori dell' I.T.C.'G. GARIBALDI' di Marsala che insieme ai professori hanno festeggiato i 25 anni dal diploma all'insegna dei ricordi e tanto ...

La Lega fa fuori Vito Armato in provincia di Trapani - ma lui ci prova per Marsala : Il cambiamento può avvenire è alla nostra portata adesso bisogna creare la giusta Performance Politica, strutturata e decisa. Siamo certi che troveremo la giusta sintesi perché tutto questo possa ...

Scomparsa da casa e trovata cadavere in un campo - la strana storia di Susy Marsala : “Credevano fosse posseduta” : Per superare un momento di depressione legato a un aborto, Susy Marsala, giovane moglie 27enne, si rifugia in casa del cognato e della sorella, da dove scompare il 17 novembre 1998. Riapparire cadavere in un campo due mesi dopo, nuda dalla cintola in su. I sospetti si concentrano sulla famiglia, dove si svolgevano sedute religiose per 'liberare' Susy dal 'nemico'. Il caso resta ancora oggi irrisolto.Continua a leggere

Marsala - si è conclusa la III edizione del Festival del Tramonto : Lunedì il parco della Salinella è diventato un grande tappeto di gioco capace di unire gli sport al calar del sole, con un intenso profumo di mare. Evento è stato coordinato da Salvatore Ales e ha ...

Marsala - al via la Rassegna Meccanico-Agricola di Strasatti : le novità. Il programma : Novità e conferme per la 68ª Rassegna Meccanico Agricola di Strasatti: dal 4 all'8 agosto , in piazza Fiera e piazza Padre Pio. Per la prima volta ci sarà 'La Tombola in Fiera' e il concorso ...