Mario Martone dà il via alla stagione del Nest con Tango Glaciale Reloaded

Venezia 75 : è di Mario Martone 'Capri Revolution' - l'ultimo film italiano in concorso : La Storia fa da architrave per gli ultimi lavori cinematografici firmati da Mario Martone. Così è stato per Noi credevamo sulle disillusioni del Risorgimento e per Il Giovane Favoloso sulla vita di Giacomo Leopardi. Altrettanto va detto per Capri Revolution che, ultimo film italiano in concorso, è stato presentato oggi alla 75^ Mostra d'Arte Cinematografica Veneziana [VIDEO] chiudendo la trilogia del cineasta napoletano sul genere ...