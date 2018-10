Marina d’Arechi | Italia Nostra | “Progetto stravolto E società ha assunto figlia del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) C’è un esposto di sei pagine depositato nei giorni scorsi in Procura che potrebbe riscrivere la storia e il futuro del porto turistico dia Salerno, progettato dieci anni fa da Santiago Calatrava, una delle archistar di cui fece incetta Vincenzo De Luca durante le giunte che disseminarono di opere pubbliche la città. L’esposto è firmato dagli ambientalisti die dal gruppo di cittadinanza attiva ‘Figli delle Chiancarelle’ e racconta una storia strana. Una storia fatta di carte progettuali scomparse, denunce di smarrimento, lavori che dovevano andare in un verso e sarebbero andati in tutt’altra direzione, che dovrebbero proseguire e che forse potrebbero essersi fermati per sempre. Un paragrafo è dedicato a una vicenda forse non penalmente rilevante, ma di sicuro interesse pubblico per le valutazioni di opportunità del caso: l’assunzione a tempo indeterminato ...