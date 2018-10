Maria Momilia uccisa e gettata nel canale Interrogato Andrea De Filippis | l' istruttore

FIUMICINO - Maria TANINA MOMILIA TROVATA MORTA NEL CANALE/ “Lite con una donna prima di morire” : FIUMICINO, donna TROVATA MORTA in un CANALE. Ultime notizie: sentito a lungo il personale trainer, forse un omicidio passionale? Proseguono le indagini delle forze dell'ordine(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:20:00 GMT)

C'è un sospettato per la morte di Maria Tanina Momilia - trovata in un canale a Fiumicino con ferite alla testa : Si stringe il cerchio attorno al responsabile della morte di Maria Tanina Momilia, la 39enne trovata ieri mattina in un canale di bonifica a Fiumicino con ferite alla testa. Le indagini potrebbero essere vicino a una svolta. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe un sospettato che nelle prossime ore potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. I carabinieri hanno effettuato oggi sopralluoghi nei posti frequentati dalla vittima, ...

Maria Tonina Momilia - donna di 39 anni trovata morta in un fosso a Fiumicino : il marito aveva denunciato la scomparsa : La denuncia della scomparsa era stata fatta domenica 7 ottobre dal marito, oggi il suo copro è stato trovato senza vita in un fosso a Fiumicino. Di Maria Tonina Momilia, 39 anni e madre di due figli, non si avevano notizie da più di 24 ore. L’ipotesi è di omicidio: dalle prime rivelazioni fatte sul cadavere è stata individuata una ferita all’altezza della nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno ricostruire gli ultimi ...

