Mar Tirreno | collisione tra due navi tra Corsica e Capraia | chiazza di petrolio lunga 20

Corsica - incidente in Mar e tra due mercantili/ Allarme inquinamento : onda nera minaccia il Tirreno : incidente in mare vicino Corsica : collisione tra due navi, preoccupa sversamento carburante. Le ultime notizie: soccorso gestito dalla Francia, ma chiesto aiuto anche all'Italia(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Pericolo inquinamento Mar Tirreno per collisione tra due cargo a Nord-Est della Corsica : collisione tra due cargo nel Mar Tirreno al largo della Corsica . Solo danni e nessuna conseguenza per le persone, ma Pericolo di grave inquinamento . L'incidente, con mare calmo e tempo buono, è ...

Collisione tra due grossi mercantili nel Mar Tirreno al largo della Corsica - “sversamento di carburante in mare” : allarme “marea nera” nel Mediteraneo : Due navi mercantili si sono scontrate all’alba di oggi, Domenica 7 Ottobre, nell’alto Tirreno , al largo della Corsica , nelle acque territoriali francesi, precisamente 14 miglia al largo di Capo Corso. Ad urtarsi la motonave Ulisse che trasportava camion e auto e la motonave portacontainer Csl Virginia. Nell’urto pare non ci siano stati feriti. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di Genova, la Ulisse avrebbe colpito la ...

Maltempo - ciclone sul Mar Tirreno : violento nubifragio su Roma - città in tilt per gli allagamenti [FOTO] : Il ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno sta alimentando forte Maltempo in tutto il Centro/Sud, con piogge e temporali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e anche a Roma , dove si sono verificati Disagi alla circolazione e rallentamenti sulle strade di grande scorrimento per il nubifragio che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla città , scaricando tra 10 e 25mm di pioggia in tutto il centro cittadino. Le temperature sono ...

Meteo : ciclone nel cuore del Mar Tirreno - tanta instabilita' oggi - attenzione ai nubifragi : Depressione simil tropicale in formazione nel Tirreno . Massima attenzione in Sardegna. instabile altrove. Meteo / Giornata dai connotati autunnali su molte regioni del centro-sud quest' oggi grazie...

Allerta Meteo - ciclone sul Mar Tirreno : pesantissimo avviso della protezione civile - criticità “gialla” e “arancione” in tutto il Sud : Allerta Meteo – Un’area depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale, tenderà a portare nelle prossime ore ulteriore instabilità a ridosso della Sardegna, con fenomeni temporaleschi intensi specie sui settori orientali dell’isola, in estensione anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo - “Uragano Mediterraneo” : Estofex lancia l’allarme per nubifragi molto intensi sull’Italia - in particolare Sardegna e Mar Tirreno : Allerta Meteo – In vista del Medicane del Mediterraneo atteso nelle prossime ore, Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sardegna, la Corsica, l’Italia, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 20 settembre. L’Europa è divisa in due regimi su scala sinottica. Le parti settentrionali e nordoccidentali del ...