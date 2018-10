Manovra | Puglisi vs Molinari Lega | “Siete mal consigliati | non sapete nulla di teoria

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) Polemica vivace a L’Aria che Tira (La7) tra Riccardo, professore associato di Economia Politica all’Università di Pavia, e Riccardo, capogruppo dellaalla Camera dei Deputati. Il docente confuta la tesi del governo M5s-, secondo cui, mandando più persone in pensione, un numero maggiore di giovani entra nel mondo del lavoro: “Purtroppo ladella staffetta generazionale è falsa. Secondo le stime più ottimistiche, al massimo se 10 persone vanno in pre-pensionamento, si avrebbero due lavoratori giovani in più entrano nel mercato del lavoro. Ma c’è un piccolo particolare: poi le pensioni vanno finanziate. Purtroppo Salvini è consigliato da un economista, secondo cui la scarsità delle risorse sia un falso problema. Parlo del dottor Claudio Borghi, che non è un professore. Basta con questa storia che Borghi è un ...