Manovra | il ministro Savona | «Verifiche ogni 3 mesi sui conti»

Savona - attacco all'UE del Ministro Affari Europei/ "Il popolo deciderà che fare se Bruxelles boccerà Manovra" : Savona, il Ministro degli Affari Europei attacca l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg": posizione critica nei confronti della scarsa flessibilità di Bruxelles(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:27:00 GMT)

Il ministro Tria scrive all’Ue : “Manovra coraggiosa e responsabile - pensiamo ai cittadini” : "Come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assicurando in seguito un profilo di riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021", ha scritto Tria nella lettera indirizzata alla Commissione europea.Continua a leggere

Manovra - Centinaio : a ministro Tria prenderei un po' di borsa per il turismo e politiche agricole - : "La Manovra? Stiamo facendo un percorso che viene fatto più o meno da tutti i governi, dove c'è il ministro dell'Economia che cerca di tenere la borsa e ci sono gli altri che cercano di togliere qualcosa. Io al ministro Tria porterei via un po' di 'borsa' per dare un po' di soldi al turismo …

Manovra - Paci scrive al ministro Tria : se è finito il tempo dell'austerità - la Sardegna non deve più versare i 684 milioni di accantonamenti ... : Illustre ministro Tria, Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni 2019,...

Manovra : ministro Austria - ministri chiedono a Italia rispetto regole : Gli Stati membri dell'Eurozona sostengono la Commissione nel chiedere all'Italia'una chiara risposta' e il rispetto delle regole di bilancio. Lo ha detto il ministro delle Finanze Austriaco, Hartwig ...

Il ministro Tria diserta l’Ecofin. Ue chiede chiarimenti sulla Manovra : “Non sembra rispettare le regole” : "Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra. I partner europei possono stare "tranquilli, il debito/Pil scenderà nel 2019", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria abbandonando l'Ecofin. Dubbiosa la Commissione europea: "Aspettiamo la bozza di legge di Stabilità ma a una prima vista i piani di bilancio italiani non sembrano compatibili con le regole del Patto".Continua a leggere

Tria : «Ecco perché resto ministro. Manovra per la crescita - il debito scenderà» : In un’intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria rompe il silenzio, illustra obiettivi di crescita e debito e spiega: «Non è una sfida alla Ue: il pareggio di bilancio resta un nostro obiettivo»...

Manovra - Di Maio sul Def “Il più grande piano di investimenti”/ Ultime notizie video - parla il Ministro : Manovra, Di Maio sul Def “Il più grande piano di investimenti della storia”. Ultime notizie, l'intervista del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ai colleghi di SkyTg24(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Manovra - passa la linea Di Maio-Salvini. Il ministro Tria è «ostaggio» : Oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria compie 70 anni, ma non ha nessuna voglia di festeggiare. Per regalo aveva chiesto di tenere bassa l’asticella del deficit nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Alla fine, però, è prevalsa la linea dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini: la famosa soglia di sicurezza del 2% è stata ampiamente sforata (il deficit nel 2019 salirà al 2,4% del Pil) per ...

Nella notte accordo sulla Manovra. Il ministro Tria cede : deficit/Pil al 2 - 4 % : via libera ai provvedimenti attesi da Lega e Cinquestelle come reddito di cittadinanza, riforma fiscale e delle pensioni -

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

Manovra - Tria nel mirino della Lega : 'Troveremo un altro ministro' - e il governo traballa : La Manovra è ferma al palo e il ministro Tria torna sulla graticola, stavolta su spinta della Lega che non intende tollerare ostacoli allo sforamento oltre il 2% del rapporto deficit/pil. A lanciare il sassolino mettendo sul tavolo l’ipotesi di cambio ai vertici del MEF ci ha pensato un esponente di punta del Carroccio, Riccardo Molinari: “Potremmo trovare un altro nome se lui non è più nel progetto” le parole pronunciate stamattina dal ...

Manovra - Salvini : “Vale la pena sforare il 2%. Tria? Nessun assedio al ministro - Governo rema nella stessa direzione” : “Io i numerini me li gioco al lotto o alla tombola. Ovviamente vale la pena sforare il 2% perché stiamo pensando al benessere del Paese“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Slavini, intervistato a margine dell’incontro con il presidente della Tunisia. “Non c’è alcun assedio al ministro Tria, Il Governo lavora e rema tutto nella stessa direzione” ha aggiunto L'articolo Manovra, Salvini: ...