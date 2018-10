Manovra | Di Maio | “Condono? Si fa solo quello che c’è nel contratto di governo Ma niente

Manovra - botta e risposta tra Di Maio e la giornalista : “Mi fa parlare?”. “Sì - ma cosa vuol dire? Non ha senso” : botta e risposta tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all’ambasciata italiana a Berlino dopo l’incontro con l’omologo del governo tedesco, e una giornalista, che gli chiede conto della Manovra e dell’apparente scarsa fiducia di mercati e investitori nei confronti del nostro Paese. “Mi fa parlare, posso?” chiede Di Maio alla prima interruzione. Quando poi la giornalista interviene una seconda ...

Sulla Manovra il governo tira dritto. Show di Savona - bacchetta anche Di Maio e Salvini : governo diviso fra incendiari e pompieri Sulla scia delle polemiche suscitate nell'Unione europea dalla manovra italiana. Se da un lato l'asse di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio corre lungo ...

Di Maio : Dopo Manovra possibile decreto per reddito cittadinanza

Europee - Di Maio : "Sarà un terremoto politico”<br>Manovra - Cgil annuncia mobilitazione : Alle prossime elezioni Europee di primavera secondo il vicepremier e ministro dello Sviluppo e Lavoro Luigi Di Maio ci sarà un vero "terremoto politico". Il leader del M5s è sulla stessa lunghezza d'onda dell’altro vice presidente del Consiglio Matteo Salvini che ieri ha profetizzato la "fine dell’Europa dei banchieri" con le Europee di maggio. Dice oggi Di Maio che "in tutti i paesi europei sta per accadere quello che è accaduto qui il 4 ...

Pietro Senaldi : la Lega vola al 34% - le polemiche sulla Manovra fanno bene a Salvini e male a Di Maio : Il governo è al massimo dei consensi, oltre il 62% , malgrado da dieci giorni a questa parte sia bersaglio di feroci critiche. La causa scatenante del fuoco di fila è il Documento di Programmazione ...

Manovra - DI MAIO : "NO PIANO B - DEFICIT RESTA AL 2 - 4%"

Sulla Manovra scontro con 'Ue. Di Maio : 'Avanti con il deficit a quota 2 - 4%' : Sempre più acceso il confronto tra Roma e Bruxelles, dopo i segnali di sfiducia lanciati dalla Commissione sui numeri del Def. 'Quest' europa - ripetono i due vicepremier - tra sei mesi sarà finita' -

Manovra - Di Maio : mercati si comportano meglio dei commissari Ue : Roma, 7 ott., askanews, - 'I mercati hanno risposto e si stanno comportando molto meglio di molti commissari europei, che stano in campagna elettorale'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio ...

Manovra - Di Maio : "Il deficit resta al 2 - 4% - regole Ue nuove senza questa Commissione dopo le elezioni : Il vicepremier non si mostra preoccupato dalla bocciatura da parte della Commissione Ue, ma rassicura sul tema dell'uscita dell'euro: "Non esiste alcun piano B"

Luigi Di Maio : “Bruxelles boccia la Manovra? Tra sei mesi questa UE sarà finita” : Luigi Di Maio torna sulla polemica con le istituzioni europee e si dice sicuro che la linea italiana possa fare proseliti, soprattutto in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: "Ci sarà in tutti i Paesi un tale terremoto contro l'austerity che le regole cambieranno il giorno dopo le elezioni".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : 'Il deficit resta al 2 - 4% - nuove regole Ue dopo le elezioni' : "Sapevamo che questa misura economica non sarebbe piaciuta, ma tra sei mesi questa Europa sarà finita ". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, mostrandosi tutt'altro che preoccupato dalla ...