Manovra | D’Alema | “Senza investimenti e con un po’ di soldi a ricchi e poveri non si

fanpage

: @ArchCmc @ClaraMutsc solo ora sta dicendo una cosa SEMI-giusta: Domanda a D'Alema che il redditodiC è una manovra d… - gabrieleromano : @ArchCmc @ClaraMutsc solo ora sta dicendo una cosa SEMI-giusta: Domanda a D'Alema che il redditodiC è una manovra d… - CarloSxxx78 : @diMartedi ...ho bisogno di una dose massiccia di maalox. D'Alema che critica una manovra che piú rossa non esiste.… - ItalianPolitics : TV. Massimo D'Alema su La7: 'Non è che sia una #manovra economica che dia una spinta propulsiva'. #Governo #M5s… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Massimo D'Alema esprime i suoi dubbi sulla ricetta del governo per la crescita: "L'idea è solo quella che distribuendo un po' diaie aiaumenteranno i consumi. Ma questo meccanismo per cui ci sarà una spinta verso la crescita è tutto da dimostrare. Anche nei precedenti governi, le distribuzioni non hanno dato spinta alla crescita".