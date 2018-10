Manovra - ci sono i Cir nelle parole Salvini su risparmio italiani : Roma, 9 ott., askanews, - Si chiamano Cir, Conti individuali di risparmio. E' lo strumento finanziario al quale ha fatto riferimento in modo implicito il vice premier Matteo Salvini parlando oggi a ...

Def - Savona : “Se lo spread ci sfugge la Manovra deve cambiare. Ma sono abbastanza sicuro che non arriverà a 400” : “Se ci sfugge lo spread deve cambiare la manovra“. Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona dallo studio di Porta a Porta ha aperto alla possibilità che i numeri messi nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Def vengano modificati nel caso in cui i mercati continuino a prendere di mira i titoli di Stato italiani. Savona ha così smentito i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che nei giorni scorsi avevano ...

Quali sono le critiche di Bankitalia alla Manovra del governo : La manovra avrà un impatto 'modesto e graduale' sulla crescita. L'avvertimento è della Banca d'Italia, secondo cui l'incremento del Pil nel 2019 si manterrà sotto l'1%. Anche il disinnesco delle ...

Manovra - debito pubblico alle stelle? Il leghista : 'Ci sono sempre i risparmi degli italiani' : Non è la prima volta che il tema salta fuori negli ultimi giorni. Da quando cioè, dopo l'annuncio della Manovra, lo spread è esploso e la borsa è andata a picco, sopratutto per il settore bancario. Il ...

Manovra - Tria : “Sono d’accordo con Fico : abbassiamo i toni nel confronto con la Commissione europea” : “Come è noto la Commissione europea ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla Manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni”. Così il ministro ...

Manovra - Fico : abbassare toni - ci sono margini di dialogo con Ue : ... ma di elaborare insieme la strada migliore sulla Manovra, come è stato fatto con altri paesi'.'Io non vedo nessuna incostituzionalita' nella nota di aggiornamento' del Documento di Economia e ...

Risparmio - arrivano i Cir in Manovra. Sono i Btp per le infrastrutture : ... dopo il rialzo al 2,4% della stima sul rapporto deficit/Pil previsto nel Documento di economia e finanza , Def, , che potrebbe far schizzare verso l'alto lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi ...

Manovra : Tria - preoccupazioni Ue non sono fondate : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Tg1. Tuttavia, prosegue, 'il deficit fa parte degli strumenti di politica economica consentiti dalla prassi e quindi non sono preoccupato perch ...

Manovra - confermato l’ecobonus : per quali interventi sono previste le detrazioni fiscali : La nota di aggiornamento al Def conferma la proroga dell'ecobonus e del sismabonus. Sarà quindi possibile accedere alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ecco quali sono gli interventi che consentono di accedere alle agevolazioni fiscali.Continua a leggere

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'Si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Manovra - Tria : “In Ue ci sono regole - se uno non le rispetta e gli dicono che le ha violate deve spiegare perché” : In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte. Uno può decidere di non rispettarne alcune ma l’altra parte è legittimata a dire che sono state violate. Non ci si può offendere. . Nei giorni in cui è altissima la tensione tra il governo gialloverde e la Commissione europea in vista della presentazione della Manovra, il ministro dell’Economia Giovanni Tria abbassa i toni e, partecipando alla presentazione del rapporto ...

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi - non 10” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentisce Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza e sulle risorse previste nella Manovra per questa misura: "Se la matematica non è un'opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito”, afferma spiegando che in totale per questi due interventi sono previsti 16 miliardi.Continua a leggere