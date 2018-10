Manovra | Bankitalia | effetti modesti sulla crescita

DEF - TRIA “ABBASSARE TONI CON UE”/ Bankitalia : “Manovra? Scarso impatto su pil. Debito moltiplica turbolenze” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo Debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». E sul Def : «Dalla Manovra crescita modesta» : Anche il Fmi taglia le stime del pil in Italia: +1,2% nel 2018 e +1% nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Previsioni da rivedere, confidiamo in una crescita superiore»

Manovra - Bankitalia : effetti modesti : 14.08 "Una crescita più sostenuta e una maggiore coesione sociale non sono in contrasto con la disciplina di bilancio". Lo ha detto il vicedirettore di Bankitalia,Signorini,in audizione alla Camera sulla nota al Def, aggiungendo che occorre"evitare che a misure espansive permanenti facciano fronte anticipi di entrate o coperture temporanee". Signorini ha anche stimato che le misure del reddito di famiglia, pensioni e sgravi fiscali "tendono ...

Manovra - Bankitalia : no a coperture temporanee - minaccia debito presente : ... circa 400 miliardi,, la minaccia di innescare un circolo vizioso tra costo e incidenza del debito, con ripercussioni sull'economia reale, è sempre presente'.

Quell'asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la Manovra di bilancio : Il Def , così com'è, non piace a Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono ...

