Mandorle | gli effetti positivi su colesterolo e diabete

(Di martedì 9 ottobre 2018) Gustose e ottime per la salute, lenon sono solamente buone, ma hanno anchesu. Ricche di magnesio e vitamina E, sono l’ideale per preparare tantissimi piatti oppure come snack per chi è a dieta. Contengono calcio, ferro e sali minerali, utili per il benessere dell’organismo. Inoltre sono da sempre considerate come un potente rimedio contro ilalto. Il motivo? Grazie ai grassi poinsaturi e monoinaturi lecontrastano la formazione di placche nei vasi, riducono il rischio di malattie cardiovascolari e prevengono il. Hanno capacità emollienti e lubrificanti, garantiscono il benessere intestinale e rappresentano uno spuntino sano e buono. Non è un caso se gli esperti di nutrizione consigliano di mangiarle quotidianamente. Diversi studi infatti hanno dimostrato il potere curativo dellecontro ...