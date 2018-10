corrieredellosport

: Nazionale Mancini: Torniamo a vincere. Spero che questa squadra abbia più leader - #Nazionale #Mancini: #Torniamo - zazoomblog : Nazionale Mancini: Torniamo a vincere. Spero che questa squadra abbia più leader - #Nazionale #Mancini: #Torniamo - LiguriaBT : Ansa #news #Liguria: Mancini: 'Spero in più leader tecnici' -

(Di martedì 9 ottobre 2018) ANSA, - GENOVA, 9 OTT - "In porta posso anticipare che giocherà Donnarumma, domani valuto se Chiellini farà due partite in quattro giorni oppure no". Parla di uomini e del loro impiego, Roberto ...