Mamma tenta il suicidio in ospedale Quella ‘brutta’ patologia… Cosa l’ha salvata

Una Mamma uccide i figli disabili e tenta il suicidio - sul 'dopo di noi' va fatto qualcosa in più Uccide figli disabili e tenta suicidio - ... : Non si classifichi questo episodio come un semplice caso di cronaca nera, o magari frutto di depressione o mancanza di lucidità. Questo scelta disperata ed estrema rappresenta ancora l'unico piano B ...

La Mamma gli nega 5.000 euro e lui tenta di soffocarla : arrestato figlio violento nel Napoletano : Chiede con insistenza 5.000 euro alla madre e, al suo rifiuto, le stringe le braccia al collo rischiando di soffocarla: un 26enne è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione, maltrattamenti ...

Apnea. IMPRESA di Mariafelicia Carraturo! La Mamma napoletana migliora il record del mondo a 115 metri al primo tentativo! : Va subito a segno al primo tentativo la mamma napoletana 48enne Mariafelicia Carraturo che stabilisce al largo di Sharm el Sheikh in Egitto il nuovo record di apnea CMAS scendendo in apnea fino a quota 115 metri. La esperta specialista italiana ha ha migliorato il nuovo record del mondo di apnea in assetto variabile con la monopinna scendendo ad una profondità di -115 metri in 3’04” e sopportando una pressione di quasi 13 ...

Mamma avvelena il figlio e tenta il suicidio : il bimbo sta meglio : Il piccolo di 8 mesi ricoverato domenica all’Ospedale dei bambini di Palermo sta meglio: aveva ingerito una zuppa con semi di oleandro preparata dalla madre. La 35enne, originaria dello Sri Lanka, è piantonata al Civico dai poliziotti: è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Dopo una violenta lite con il marito avrebbe cercato di avvelenare i figli e di togliersi poi la vita: avrebbe messo in atto il suo piano ...