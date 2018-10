Malore nella via del centro | intervengono alcuni medici chiamati da un passante

Lutto a Firenze - è morto a 32 anni Alessandro Parrini : stroncato da un Malore nella notte : Alessandro Parrini, artigiano di 32 anni di Certaldo, in provincia di Firenze, è morto nel sonno colpito da un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. Tutta la comunità locale è in Lutto: "Una persona speciale che è venuta a mancare".Continua a leggere

Malore nella notte - muore imprenditrice 44enne. Era la zia dei fratelli morti nel rogo di Messina : È morta Mariagrazia Messina, titolare di un negozio nel centro della città di Messina e zia dei piccoli Francesco Filippo e Raniero, i due bambini morti lo scorso giugno nel devastante incendio avvenuto nella loro casa in via dei Mille. Ignote al momento le cause del decesso, anche se con tutta probabilità potrebbe trattarsi di infarto.Continua a leggere

Ivan Cattaneo - Malore al GfVip nella notte : 'Pensavo di morire' : Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ivan Cattaneo all'interno della casa del GF VIP: al cantante, infatti, è toccato dormire in caverna, In più ha accusato un malore durante la notte ...

Ivan Cattaneo - Malore al GfVip nella notte : «Pensavo di morire». I dettagli : come sta ora : Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ivan Cattaneo all'interno della casa del GF VIP : al cantante, infatti, è toccato dormire in caverna, In più ha accusato un malore durante la ...

Venezia - Malore improvviso nella notte : Vanessa muore a 21 anni davanti ai genitori : Il drammatico episodio è avvenuto a Scorzé (Venezia). Vanessa Favaro, una ragazza di ventuno anni, ha avuto un malore improvviso mentre era a letto. Il padre si è precipitato nella sua stanza e subito ha chiamato i soccorsi, purtroppo però gli operatori del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.Continua a leggere

Moena - Malore dopo turno di lavoro : morto chef 23enne/ Ultime notizie - tragedia nella notte in un hotel : Moena, malore dopo turno di lavoro: morto chef 23enne. Ultime notizie, tragedia nella notte in un albergo: non ce l'ha fatta l'abbruzzese Marco Di Nino(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:40:00 GMT)