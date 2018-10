Mafia | non riconosciuta l’aggravante a Mineo | prescritte in appello le accuse all’ex

Griselda Blanco : 8 cose che - forse - non sai sulla "madrina" della Mafia colombiana : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Rosario Livatino - santo il giudice ucciso dalla Mafia?/ Processo canonizzazione - uno dei killer testimonia : Rosario Livatino, santo il giudice ucciso dalla mafia? Si è chiusa la prima fase del Processo di canonizzazione, e uno dei killer figura nella lista dei 45 testimoni. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Mafia - Marcello Dell’Utri non torna in carcere : dal tribunale di sorveglianza ok ad altri cinque mesi ai domiciliari : Marcello Dell’Utri non torna in carcere, almeno per il momento. Il tribunale di sorveglianza di Roma ha prorogato la detenzione domiciliare per motivi di salute, come chiesto dai suoi avvocati Simona Filippi e Alessandro De Federicis. Il caso sarà nuovamente esaminato dal tribunale di sorveglianza tra 5 mesi. Dell’Utri, condannato nel 2014 a 7 anni di carcere per concorso esterno alla Mafia, oltre ad essere dà anni cardiopatico, è diabetico e ...

Mafia - 25 arresti in Basilicata : ricostruiti anche riti di affiliazione. Il procuratore : “La regione non è più un’isola felice” : I pizzini dal carcere, i riti di affiliazione, la diffusa omertà nel denunciare il racket, un ex carabiniere a capo di uno dei gruppi e un militare dell’Arma in congedo arrestato. La mafiosità riconosciuta per almeno uno dei tre gruppi smantellati con 25 arresti e il procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio, che lo dice chiaro: “La Mafia è anche qui”. E la Basilicata, quindi, “non è più un’isola ...

Il pentito di Mafia chiede un milione alla Rai : «Nella fiction sono un mostro - mia figlia non mi parla più» : Lui è un collaboratore di giustizia, si chiama Pasquale Di Filippo e faceva parte di Cosa Nostra: è grazie a lui che fu arrestato Leoluca Bagarella , cognato di Totò Riina e uno dei boss più spietati ...

Il pentito di Mafia chiede un milione alla Rai : «In quella fiction sono un mostro - mia figlia non mi parla più» : Lui si chiama Pasquale Di Filippo , faceva parte di Cosa Nostra ma ora è un pentito: è grazie a lui che fu arrestato Leoluca Bagarella , cognato di Totò Riina e uno dei boss più spietati della mafia, ...

**Mafia : Mancino - avevo fiducia che Procura non facesse appello a mia assoluzione** : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Letta la motivazione della sentenza di assoluzione che riguardava la mia falsa testimonianza, avevo fiducia che la Procura di Palermo non facesse appello e registro che effettivamente oggi la Procura non ha presentato appello". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex Presidente

Cosa non torna nelle fantasiose accuse di Mafia al sindaco di Riace : “Non pensa che un sistema di accoglienza come quello del sindaco Lucano fosse un contrasto agli interessi della criminalità organizzata di stampo mafioso sul settore?”, ha chiesto ieri l’agenzia LaPresse al procuratore di Locri, Luigi d’Alessio, poco dopo l’arresto del sindaco di Riace, Domenico Luc

Stato-Mafia : procura non appella assoluzione Mancino/ Ultime notizie - sentenza ex ministro diventa definitiva : Trattativa Stato-mafia: procura non presenta Appello contro assoluzione dell'ex ministro Nicola Mancino che diventa così definitiva. Era accusato di falsa testimonianza.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Ostia - bomba nella casa della pentita che denunciò gli Spada/ Federica Angeli a Tamara Ianni "Mafia non vince" : Attentato a Ostia contro la casa della pentita che fece arrestare gli Spada: ultime notizie, bomba contro abitazione genitori Tamara Ianni.

Ostia - bomba nella casa della pentita che denunciò gli Spada/ Federica Angeli a Tamara Ianni “Mafia non vince” : Attentato a Ostia contro la casa della pentita che fece arrestare gli Spada: ultime notizie, bomba artigianale contro abitazione genitori di Tamara Ianni. Il messaggio di Federica Angeli(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:48:00 GMT)

Mafia : Bernardini (Partito Radicale) - M5S non accettano contradditorio : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Pietro Cavallotti e Massimo Niceta sono stati raggiunti da misure di prevenzione e non mi pare che qualcuno gli abbia negato diritto di parola. I Cinque stelle, che sono tanto per la democrazia diretta, dovrebbero sapere che è la nostra Costituzione a prevedere le prop

Mafia : Cavallotti - io al convegno Ars? Ma non ho alcun procedimento penale... : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Il sottoscritto non ha alcun procedimento penale, non ha alcun procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione. La mia famiglia, mio padre, è stato definitivamente assolto dall'accusa di Mafia e nonostante ciò gli hanno confiscato il patrimonio, per fatti c

Mafia : Cavallotti - io al convegno Ars? Ma non ho alcun procedimento penale... (2) : (AdnKronos) - "Ma io sono convinto - prosegue Pietro Cavallotti - che se una persona è innocente non deve avere paura ad esporsi e dire in pubblico che c'è qualcosa che non funziona. Noi siamo qui non per parlare dei nostri casi personali ma per porre all'attenzione della pubblica opinione che c'è u