M5s-Lega | indovina chi è governato da ignoranti saccenti

Scuola - ministro Bussetti vuole più sport alla primaria : ecco il ddl Lega-M5s : ‘Occorre rivedere la disciplina relativa all’organizzazione delle attività sportive scolastiche’. Questo è quanto si legge nella nota di aggiornamento al Def, in merito ad un argomento finito nel dimenticatoio da ben 60 anni. Si partirà dalla Scuola primaria dove, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, verrà predisposto il reclutamento di docenti idonei all’insegnamento ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : sale lo spread "contro" la manovra M5s-Lega (9 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: titoli e spread sotto pressione. Brasile Bolsonaro vice ma non evita il ballottaggio. Aggressione contro la polizia dai migranti di Foggia (9 ottobre 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana : giù Lega e M5s - crescono Pd e Forza Italia : Morti e sepolti? Macchè... E' bastata una settimana di polemiche roventi, attacchi dall'Europa, spread alle stelle e Borsa in picchiata, per far rialzare la testa ai piddini . Che hanno strillato e ...

Sondaggi - Lega e M5s in calo : Salvini perde 1 - 2 punti - Di Maio lo 0 - 8. Crescono il Pd (+1 - 5%) e Forza Italia (+1%) : I partiti di governo in leggero calo, il Pd e Forza Italia in leggera ripresa. È questo il quadro emerso dal Sondaggio odierno di Swg per La7 per quanto riguarda le intenzioni di voto degli Italiani. Se confrontati ai dati raccolti il primo di ottobre, a distanza di una settimana sia la Lega che il Movimento 5 stelle perdono consenso: il partito di Salvini fa registrare un calo di 1,2% (dal 32,2% al 31%): si tratta di una flessione in negativo ...

Sondaggi elettorali - dopo il Def cresce il gradimento degli elettori verso Lega e M5s : Secondo le rilevazione di Demopolis, all’indomani dell’annuncio delle principali misure previste dalla manovra economica, la Lega si conferma primo partito con il 32,5%, mentre il M5S si attesta al 31%. Complessivamente i due partiti di governo passano insieme dal 50% del 4 marzo al 63,5% odierno.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - solo il 28% crede che aiuterà per davvero i disoccupati : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: vola il Governo, Lega sopra il 30% stacca il M5s al 28,8%. Male Berlusconi, sempre più divisa la Sinistra(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:48:00 GMT)

Lega-M5s - panico in FI per le prove di alleanza : dove e quando i due partiti andranno al voto assieme : L'orizzonte temporale non è quello delle amministrative che si terranno a cavallo tra la fine del 2018 e la primavera del 2019 . Troppo presto perchè la Lega possa strutturarsi sul territorio in modo ...

In Emilia-Romagna disfatta su fusioni Comuni - M5s-Lega esultano - : ... ' è spirato un vento forte di protesta da parte dei cittadini , che si sono espressi chiaramente , con percentuali tra il 65% e il 75%, contro questa volontà politica del Pd di arrivare ovunque a ...

Perché Lega e M5s vogliono rovesciare l’ordine politico europeo : Per il ministro dell’Economia e delle Finanze la Nadef prefigura una legge finanziaria che sarà «coraggiosa e responsabile. Tuttavia, tra gli economisti (così come riportato anche da questo giornale), sono in molti ad avere dubbi sulle previsioni avanzate in quella Nota...

M5s-Lega - chi vuole uccidere il governo del cambiamento? : È chiaro fin dall’inizio, fin dal tentativo di costruirlo questo governo che l’obiettivo dei poteri forti era quello di far di tutto affinché non vedesse la luce. Hanno tentato di sopprimerlo già prima che nascesse, quando si tentava di partorirlo. In realtà, un governo del cambiamento non si voleva nemmeno ipotizzare ed è per questo che fu varata una legge elettorale ignobile che aveva come l’ obiettivo di rendere possibile il proseguo ...

Asse Lega-M5s - strani segnali Suona l'allarme in Forza Italia : Il timore di una saldatura politica tra Lega e Cinquestelle è sempre più forte sia dalle parti di Forza Italia che di Fratelli d'Italia. E il campanello d'allarme fatto Suonare da Silvio Berlusconi a Milano è il segnale che lo scenario della "nuova alleanza" finora soltanto sussurrato tra i corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama ora inizia a essere percepito come prospettiva possibile e concreta.Anna Maria Bernini vede profilarsi un bivio, ...

Perché Lega e M5s vogliono rovesciare l’ordine politico europeo : Per il ministro dell’Economia e delle Finanze la Nadef prefigura una legge finanziaria che sarà «coraggiosa e responsabile. Tuttavia, tra gli economisti (così come riportato anche da questo giornale), sono in molti ad avere dubbi sulle previsioni avanzate in quella Nota...