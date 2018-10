M5S | Di Maio | noi nulla a che vedere con Le Pen

Di Maio vede lo stato maggiore del M5S : 'Su Def non arretro' : Matteo Salvini continua ad attaccare i burocrati dell'Unione ma è sicuro che dopo la versione definitiva della manovra i mercati torneranno tranquilli -

M5S - vertice con Di Maio : no retromarce su Def - focus su scuola e sanità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sondaggi - Lega e M5S in calo : Salvini perde 1 - 2 punti - Di Maio lo 0 - 8. Crescono il Pd (+1 - 5%) e Forza Italia (+1%) : I partiti di governo in leggero calo, il Pd e Forza Italia in leggera ripresa. È questo il quadro emerso dal Sondaggio odierno di Swg per La7 per quanto riguarda le intenzioni di voto degli Italiani. Se confrontati ai dati raccolti il primo di ottobre, a distanza di una settimana sia la Lega che il Movimento 5 stelle perdono consenso: il partito di Salvini fa registrare un calo di 1,2% (dal 32,2% al 31%): si tratta di una flessione in negativo ...

Luigi Di Maio e gli hotel a 5 Stelle : quello che la propaganda M5S non dice : Lo fanno tutti i leader del mondo. Il caso diventa di interesse pubblico solo se politici diffondono messaggi di propaganda antisistema per aumentare i consensi e poi " spento il Facebook Live e la ...

SCENARIO/ Il "partito" anti-M5S può rompere l'asse Salvini-Di Maio : Salvini e Di Maio sono compatti contro Bruxelles, ma il downgrade delle agenzie di rating potrebbe isolare M5s e dividere M5s e Lega sul reddito di cittadinanza. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 06:00:00 GMT)UE vs ITALIA/ "Salvini e Di Maio, la sfida con Bruxelles si vince (o si perde) al Sud", int. a G. SapelliSCENARIO/ Il voto in Germania del 14 ottobre è più pericoloso del Def italiano, di G. Da Rold

Decreto Salvini - Di Maio : “Malumori M5S? Il testo è costituzionale. Approvato dai nostri iscritti - va votato” : Un richiamo all’ordine diretto al gruppo pentastellato, dopo i malumori in casa M5s sul Decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, con la richiesta di diversi senatori di modificare quella che viene bollata come una potenziale “bomba sociale”. Dal villaggio Coldiretti, è lo stesso Luigi Di Maio a difendere il testo: “Insofferenza nel gruppo M5s? Questo testo è costituzionale, ha ricevuto apprezzamenti pure ...

M5S - il disastro di Luigi Di Maio : sondaggi - chi non lo vota più dopo il reddito di cittadinanza : Costano carissimo a Luigi Di Maio festeggiamento sul balcone di Palazzo Chigi e party post-manovra sul Tevere. La Lega cresce al 33,8% , il Movimento 5 Stelle cala al 28,5% : si allarga la forbice tra ...

Di Maio-Salvini 2 a 0. La Lega deve ingoiare una manovra tutta M5S : Le cifre lo confermano: nella manovra finanziaria è il M5s a fare la parte del leone sulla Lega, se ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, più 1 per i centri per l'impiego e 'solo' 7 ...

Matteo Salvini - il sondaggio da godere di Pagnoncelli : Lega al 33 - 8% - M5S e Di Maio sprofondano : Il volo di Matteo Salvini e della Lega non conosce limiti. L'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della Sera certifica il divario crescente tra il Carroccio e il Movimento 5 ...

Dopo il balcone - il battello-locale sul Tevere : Di Maio festeggia coi parlamentari M5S dopo il vertice sulla manovra : Lo aveva promesso in diretta Facebook (“ora porto fuori i nostri parlamentari”) ed è stato di parola. dopo i festeggiamenti dal balcone di Palazzo Chigi, Luigi Di Maio ha scelto il Liam Club (dove organizzò la sua festa di compleanno), il battello-locale sul Tevere, per brindare quanto fatto dopo il vertice sulla manovra. Presenti, tra gli altri: il sottosegretario Angelo Tofalo, Luca Frisone, Michele Gubitosa e Veronica ...

Pizzarotti al vetriolo : 'Salvini-Di Maio : solo gara di slogan' e attacca il suo ex M5S : Federico Pizzarotti fu uno dei primi esponenti del Movimento Cinque Stelle ad ottenere una carica importante come quella di Sindaco di Parma. Tuttavia, la luna di miele tra il primo cittadino parmigiano e i grillini non è durata a lungo, considerato che nel 2016 finì nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e venne estromesso dai pentastellati per non aver reso noto fino in fondo, con trasmissione della documentazione allo staff di ...

M5S - l’attore Marescotti : “Pentito del voto a Di Maio. Dopo accordo con Salvini - sembrano tutti leghisti” : “Il reddito di cittadinanza? Un’iniziativa di sinistra che doveva fare la sinistra. Non poteva farla il Pd, che ha votato per l’articolo 81 che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione”. Così l’attore Ivano Marescotti al Festival dei saperi pubblici a Bologna. E sulla vicenda di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “È una ...

Soldi per le Olimpiadi? Di Maio li avrebbe spesi solo per la sindaca M5S : Stiamo parlando del 2026, chissà se in politica ci sarò ancora io e se ci sarà ancora Di Maio». Anche Fontana evita polemiche con la sindaca grillina, salvo ironizzare sulle foto di Torino con le ...

Luigi Di Maio - colpo mortale a Giovanni Tria : lo scippo a Palazzo Chigi - su cosa mette le mani il M5S : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sempre più isolato, il Ministero del Tesoro sempre più svuotato. Dopo il durissimo confronto di giovedì sera sul Def con deficit al 2,4% , con il titolare di via XX Settembre a ...