L’Uragano Michael semina morte e distruzione in America Centrale | “è una tempesta

(Di martedì 9 ottobre 2018) L’Uraganoha già provocato devastazione e almeno 13 vittime (confermate) in, portando con sé piogge torrenziali e inondazioni, ed ora minaccia la Florida: il “landfall” è previsto nella giornata di domani, ed il governatore Rick Scott ha allertato la guardia nazionale che ha già inviato 1250 uomini sul posto (altri 4mila sono pronti a partire). E’ stata anche ordinata l’evacuazione degli abitanti della costa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in 35 contee. “è unamostruosa, e le previsioni continuano a peggiorare“, ha dichiarato il governatore Scott in conferenza stampa.è al momento un uragano di 1ª categoria, ma dovrebbe rafforzarsi fino alla 3ª entro poche ore, e si prepara ad essere la più gravedegli ultimi 13 anni a colpire la regione costiera del Panhandle, ...