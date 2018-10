Lunedì nero in Borsa - febbre da spread a 310 . Il governo : tutta colpa di chi specula alla Soros : alla Borsa di Milano lo scontro fra il governo giallo-verde italiano e la Commissione europea ha avuto un impatto pesante su tutti gli indicatori di mercato: spread Btp-Bund sopra i 300 punti, azioni bancarie in netto calo e indice Ftse Mib giù del 2,43% con una capitalizzazione complessiva bruciata di 15 miliardi di euro in una sola giornata. Il r...

Il Lunedì della Gabanelli : lavoro nero vale 19 - 5% del pil - 11 mld contributi evasi : Una cifra che riguarda solo i lavoratori dipendenti. Calano i controlli e gli introiti che prima della riforma Renzi-Poletti garantivano di recuperare almeno un 10% -

Piazza Affari - sempre più Lunedì 'nero' : pesa il richiamo Ue alla Manovra : Prosegue in territorio negativo la Borsa di Milano, dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sulla Manovra economica. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un -2,2%, mentre il Ftse ...

Circumvesuviana - rischio Lunedì nero : corse non garantite per agitazione del personale : Il mese di ottobre non inizia al meglio per i pendolari di Napoli e provincia. Si rischia, infatti, un lunedì nero per la Circumvesuviana . L' Eav nel pomeriggio di domenica, infatti, ha annunciato ...