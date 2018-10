Lodo Guenzi | “Perché ho accettato X Factor” c’entra Morgan

Il sarcasmo di Riki su Lodo Guenzi a X Factor 12 dopo la nomina a giudice : “Sei il mio nuovo idolo” : Riki su Lodo Guenzi a X Factor 12 fa del facile sarcasmo dopo la nomina del leader di Lo Stato Sociale a nuovo giudice del talent. Com'è noto, Riccardo Marcuzzo non è solito utilizzare mezzi termini quando si stratta di esprimere un suo parere su ogni genere di argomento, avendo in mano la quasi completa gestione dei suoi canali social che ha spesso utilizzato per dare voce ai suoi sfoghi, compreso quello nel quale dichiarava di non aver ...

Lodo Guenzi giudice a X Factor. Disse : "Non mi interessa - in tv talento è svilito" : "Il problema di X Factor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni, secondo una logica produttiva dove bisogna macinare soldi e il lavoro artistico, il valore e la preparazione passano in secondo piano". A pronunciare questa precisa e argomentata critica nei confronti di X Factor è stato, nel febbraio scorso in un'intervista al settimanale ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : «Qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà merito di Asia Argento» : Lodo Guenzi a X Factor 2018 “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto passare a X Factor“. Sono le prime parole di Lodo Guenzi, scelto come sostituto di Asia Argento ai live del talent show, al via giovedì 25 ottobre. Al leader de Lo Stato Sociale il compito, quindi, di continuare il lavoro iniziato dall’attrice, prima della sua dipartita decisa da tempo. E mentre Sky, nel comunicato ufficiale che annuncia ...

Lodo Guenzi a X Factor - le motivazioni del cantautore di Nasci rockstar - muori giudice a un talent show : Poco più di un anno fa l'idea di Lodo Guenzi a X Factor sembrava scontrarsi con le posizioni critiche del cantautore de Lo Stato Sociale nei confronti dei talent tutti. Posizioni che oggi stridono con la scelta del cantautore di accettare di sostituire Asia Argento nella fase live della dodicesima edizione, al via dal prossimo 25 ottobre per 8 puntate, Nel marzo del 2017, presentando l'album Amore, lavoro e altri miti da sfatare, la band ...

Lodo Guenzi a X Factor 2018 al posto di Asia Argento : Lodo Guenzi Sarà Lodo Guenzi a prendere il posto di Asia Argento ai live di X Factor 2018, al via su SkyUno giovedì 25 ottobre. Il leader de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli al tavolo della giuria. Per Lodo Guenzi si tratta di un ritorno, questa volta da ‘titolare’. Nella seconda puntata di Audizioni di questa edizione di X Factor, infatti, si era calato nei panni di quinto giudice, trovandosi anche ...

