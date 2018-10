Lo sguardo oltre il fango il 15 ottobre al Teatro India

romadailynews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Lunedì 15(ore 21) va in scena alil dramma musicale LOIL, diretto da Giovanni Deana. Il testo, liberamente tratto da Il bambino con il pigiama a righe di John Boyne, ha dato vita ad un libretto a firma del poeta Lorenzo Cioce e del Maestro Simone Martino, che scrive e cura anche le musiche. Sedici interpreti fanno vivere sulla scena un dramma dalle tinte cupe, ombrose, eppure allo stesso tempo calde, profondamente toccanti; è il dramma di una storia d’amore impossibile: quella fra Ziva, una bambina polacca di undici anni, rinchiusa con la sua famiglia in un campo di concentramento, e Peter, un bambino tedesco che ha proprio la sua stessa età: è il figlio del comandante SS del lager in cui Ziva sconta la sua prigionia. Lo spettacolo torna sui palcoscenici deldi Roma, dopo la messinscena dello scorso gennaio alTorlonia, ora ...