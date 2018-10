Liverpool | Milner fuori per tre settimane

calcioweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Brutta regola per il. Il jolly James, che domenica scorsa aveva dovuto lasciare il campo durante il big-match della Premier League contro il Manchester City (0-0) dopo soli 29′ di gioco, ha rimediato una una lesione al bicipite femorale e non sarà disponibile per tre o quattro. Sicuramente il giocatore di Juergen Klopp salterà la sfida casalinga di Champions contro la Stella Rossa Belgrado, programmata per il 24 ottobre.potrebbe tornare a disposizione dell'allenatore tedesco dei 'Reds' per sabato 3 novembre, giorno del confronto in trasferta contro l'Arsenal.