L' intelligenza artificiale piace agli italiani | per 8 su 10 aiuterà la medicina

Google si ritira da bando del Pentagono da dieci miliardi : “Non rispetta i nostri principi sull’intelligenza artificiale” : “Non possiamo essere sicuri che il progetto rispetterà i nostri principi sull’intelligenza artificiale“. Con questa motivazione Google si è chiamata fuori da Jedi (Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud), un bando del Pentagono da 10 miliardi di dollari per lo sviluppo di un cloud commerciale in grado di contenere tutti i dati della Difesa statunitense. Il codice etico della compagnia, infatti, vieta l’implicazione ...

Supercar - KITT : la prima auto dotata di intelligenza artificiale : Cucine che preparano da sole il pranzo, termostati che si autoregolano a seconda dell'orario di rientro, telefonini capaci di girare video dalla qualità sempre più vicina ai mezzi usati dai professionisti del video. prima di tutto questo, ma molto prima, c'era un'altra intelligenza artificiale che fece impazzire e sognare mezzo mondo. Non era un elettrodomestico o un nuovo svago ideato da qualche multinazionale, ma un'auto. Ed il suo nome era ...

Supercar - KITT : la prima auto dotata di intelligenza artificiale : Cucine che preparano da sole il pranzo, termostati che si autoregolano a seconda dell'orario di rientro, telefonini capaci di girare video dalla qualità sempre più vicina ai mezzi usati dai professionisti del video. prima di tutto questo, ma molto prima, c'era un'altra intelligenza artificiale che fece impazzire e sognare mezzo mondo. Non era un elettrodomestico o un nuovo svago ideato da qualche multinazionale, ma un'auto. Ed il suo nome ...

Morbo di Parkinson : l’intelligenza artificiale per una diagnosi precoce : L’intelligenza artificiale per la diagnosi del Morbo di Parkinson. E’ il progetto di collaborazione tra il gigante tecnologico cinese Tencent e la società inglese specializzata in salute Medopad. Il team di ricerca, frutto della collaborazione con King’s College Hospital di Londra, ha utilizzato un ‘cervellone’ elettronico per esaminare i video di pazienti colpiti dalla malattie e addestrare così ...

Una scuola di formazione per gli esperti di intelligenza artificiale : (Foto: Pexels) Apre a Genova un centro di formazione sull’intelligenza artificiale. Si chiama Maia, acronimo di “Microsoft Ai Academy”, è la prima accademia di Microsoft in Italia sul tema dell’intelligenza artificiale finalizzata al trasferimento di competenze atte a creare i profili professionali del futuro, resa possibile da una collaborazione tra Digital Tree, Microsoft e Università degli Studi di Genova. Parte la prima edizione del ...

Robot e intelligenza artificiale. Il futuro del lavoro secondo gli italiani - Swg - : COSA È IMPORTANTE PER I CITTADINI Ad essere importante per l'economia futura, allora, è per i cittadini il benessere lavorativo , 76%, , il pensare alle persone e non solo ai profitti , 75%, , il ...

Samsung Galaxy S10 avrà un unità dedicata per l'intelligenza artificiale : Samsung Galaxy S10 avrà un attenzione particolare all'intelligenza artificiale? Nonostante Samsung sia il principale produttore al mondo di smartphone e leader mondiale in alcuni aspetti della ...

Samsung Galaxy S10 avrà un unità dedicata per l’intelligenza artificiale : Secondo recenti rumors molto probabilmente Samsung Galaxy S10 utilizzerà una unità di calcolo integrata nel chipset dedicata unicamente all’intelligenza artificiale.Lo sviluppo e implementazione di funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale è diventata di fatto una delle principali novità dal punto di vista software, ma anche hardware, dei nuovi dispositivi mobili.L’intelligenza artificiale punta di fatto a ...

Gli 'imbrogli' che si nascondono dietro l'intelligenza artificiale : Ad esempio, esistono particolari algoritmi che possono battere il campione del mondo del gioco GO, altre che consentono alle auto di guidare autonomamente , ma allo stesso tempo anche programmi come ...

Se detesti Star Wars è colpa di un’intelligenza artificiale russa : Meglio di una manipolazione mentale Jedi. Se hai un account twitter e lo scorso dicembre sei stato al cinema a vedere Star Wars: Gli ultimi Jedi la tua opinione sul film potrebbe essere stata negativamente influenzata da un gruppo di influencer russi assoldati per scrivere tweet o creare bot che agissero sul controllo delle masse. Almeno questo è quello che sembra emergere da un nuovo studio chiamato Weaponizing the haters: The Last Jedi and the ...

L’intelligenza artificiale scopre dai social quanto venderà un nuovo prodotto : Giulio Bontadini, data scientist in Procter & Gamble È inutile girarci intorno: “Si fa finta che la macchina sia intelligente, ma in realtà un computer rimane stupido. Al massimo un sistema informatico può essere flessibile e sembrare intelligente”. Giulio Bontadini, data scientist di Procter&Gamble, multinazionale statunitense dei prodotti al consumo, sfata subito uno dei miti dell’intelligenza artificiale e rivendica ...

La fuffa intorno all'intelligenza artificiale : Generalizzando molto, possiamo dire che: l'intelligenza artificiale è la scienza che si occupa di come creare macchine intelligenti, e che ha trovato nelle possibilità offerte dall'informatica la via ...

La fuffa intorno all’intelligenza artificiale : Una trovata pubblicitaria di Burger King dimostra quanto siamo ancora confusi e quanto poco sappiamo delle tecnologie che cambieranno il mondo (forse) The post La fuffa intorno all’intelligenza artificiale appeared first on Il Post.

Salute - diabete : i danni agli occhi si scoprono con l’intelligenza artificiale : Una pandemia globale. Così l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce il diabete, mutuando un termine solitamente utilizzato per la maxi diffusione delle malattie infettive. Perché la ‘malattia del sangue dolce’ corre veloce come un virus e oggi sul pianeta vivono già 422 milioni diabetici; 3,2 milioni in Italia secondo l’Istat, pari al 5,5% della popolazione (con punte del 20,3% tra gli over ...