Liceo Sannazaro | preside sospesa | alunni e genitori brindano in piazza

NAPOLI - SOSPESA LA PRESIDE COLANTONIO DEL Liceo SANNAZARO/ Mandava gli alunni al mare per mancanza di aule : NAPOLI, SOSPESA la PRESIDE COLANTONIO del LICEO SANNAZARO: era al centro del caso delle classi in eccesso, con troppi studenti rispetto alle aule disponibili(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:21:00 GMT)

Napoli - Liceo Sannazaro nel caos : sospensione con effetto immediato per la preside Colantonio : sospensione con effetto immediato. Così ha deciso l'Ufficio Scolastico regionale diretto da Luisa Franzese, che oggi pomeriggio ha firmato il decreto con sui sospende la dirigente...

Liceo Sannazaro nel caos - la preside : «Le ore da 50 minuti decise da consiglio e collegio» : Laura Colantonio, dirigente scolastica del Liceo ginnasio Sannazaro di Napoli, affida a un comunicato le sue spiegazioni sulle ore da 50 minuti per le lezioni degli studenti. La preside è...

Sannazaro - 70 studenti via dal Liceo : Poche classi e alunni in eccedenza: chiesto il trasferimento in altri istituti " per la serenità e la continuità didattica"

Napoli - Liceo Sannazaro senza aule? Libreria del Vomero offre spazi per lezioni : <Gli spazi della Libreria 'Iocisto', a Napoli, a disposizione degli studenti del liceo ginnasio Sannazaro. È l'invito di Claudia Migliore, presidente di 'Iocisto', Libreria poco distante dalla scuola, ...

Liceo Sannazaro - 'blocco studentesco' con sabbia - sdraio e ombrellone : sabbia, ombrellone, sdraio e uno striscione che recita 'La gita al mare è la nuova idea di succursale?'. Questa l'azione di protesta del Blocco Studentesco Napoli, componente studentesca di CasaPound ...

Napoli - Liceo Sannazaro senza pace : studenti a lezione nei corridoi : Alunni che fanno lezione d'Inglese seduti per terra, nei corridoi. Accade al liceo Sannazaro di Napoli, finito nell'occhio del ciclone nei giorni scorsi per attività extra moenia...

Liceo Sannazaro - mille studenti in assemblea al Vomero : Oltre mille studenti del Liceo Sannazaro a piazza Fuga stanno partecipando all?assemblea indetta dai rappresentanti d?istituto, in seguito alla decisione della preside Laura Colantonio di...

Napoli - Liceo Sannazaro nel caos - i rappresentanti d'istituto : 'Ora assenza di massa' : 'assenza di massa': i rappresentanti di istituto del liceo Jacopo Sannazaro, a Napoli, hanno indetto per domani una protesta contro la situazione che si è venuta a creare nella loro scuola. Mancano le ...

Liceo Sannazaro - non solo mare : studenti giocano a frisbee alla Floridiana - e feriscono bimbo - : La preside del Liceo Sannazaro Laura Colantonio le ha definite 'uscite curriculari' per ovviare alle cinque classi in più che ha formato e senza aula. Gli studenti invece delle 'gite' e a conferma di ...

Liceo Sannazaro - non solo mare : studenti giocano a frisbee alla Floridiana (e feriscono bimbo) : La preside del Liceo Sannazaro Laura Colantonio le ha definite «uscite curriculari» per ovviare alle cinque classi in più che ha formato e senza aula. Gli studenti invece delle...