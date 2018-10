huffingtonpost

: L'ex ministro Girolamo Sirchia: 'Mia figlia fuma, contro il mio volere. Ma si sa, i padri contano poco' - HuffPostItalia : L'ex ministro Girolamo Sirchia: 'Mia figlia fuma, contro il mio volere. Ma si sa, i padri contano poco' - 24Mattino : 'Sono soprattutto due categorie di lavoratori ad essere felici: i ferrovieri e i baristi. Per loro è stata una libe… - valtaro : #Nunzia De Girolamo, ex ministro Agricoltura: 'L'UE nata sui fondi per l'agricoltura, bene se ...… -

(Di martedì 9 ottobre 2018), medico, exdella Sanità e padre dell'omonima legge approvata nel 2003 che proibì dire nei luoghi pubblici, rimane ancora fermamente convinto delle sue posizioni. Intervistato da Il Giornale,parla di quanto sia stato difficile far approvare quella legge e di quanti abbiano tentato di ostacolarla.Siamo stati i pionieri perché fino a quel momento in Europa solo la Norvegia aveva una legge seriail fumo passivo. Incontrai resistenze enormi in tutti i settori, compreso quello sanitario. Ma i maggiori ostacoli arrivarono dalla politica e dal settore produttivo. Erano in tanti a pensare che gli italiani avrebbero disertato bar e ristoranti non potendovire. ... Molti del governo temevano che che la legge ci avrebbe fatto perdere consenso elettorale.L'exsi scaglia anchela nuova moda delle sigarette ...