L' Espresso non ha diffamato D' Alema | il politico condannato a pagare le spese

Di Maio contro giornali e Ue : la replica di Calabresi/ Scontro con Repubblica-Espresso : “non abbiamo paura” : Di Maio attacca duramente i giornali: "muoiono, fake news da Gruppo Espresso". Rivolta della stampa, Renzi "poi davano a me del caudillo.. qui lui attacca la libertà di stampa"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Di Maio : “Esuberi nei giornali del gruppo Espresso perché alterano realtà”. Il cdr : “Non sa differenza tra bufale e notizie” : “Mi dispiace per i lavoratori“, ma “parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l’Espresso stanno avviando processi di esuberi perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà”. Lo ha detto in un video pubblicato su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, facendo riferimento alla decisione del gruppo Gedi di chiudere il sito del settimanale Espresso e ...

L'Espresso - fango contro Giorgia Meloni : 'Ecco chi la finanzia'. Ma lo scandalo non c'è : 'Esclusivo: ecco chi ha finanziato Giorgia Meloni '. Grida allo scandalo il settimanale L'Espresso che scrive: 'Tra le donazioni più generose ricevute dalla leader di Fratelli d'Italia c'è quella di ...

Marco De Benedetti replica a Salvini 'L Espresso non si farà condizionare' : 'L'editore è solidale con la redazione e il gruppo e tutti i suoi giornalisti continueranno a svolgere il loro lavoro senza paure e condizionamenti nel pieno rispetto di una stampa libera e ...

L'Espresso contro Salvini : "Dl migranti come leggi razziali"/ Replica del ministro : "Questi non sono normali" : L'Espresso contro Salvini: "Dl migranti come leggi razziali". Ultime notizie, Replica del ministro dell'Interno sull'accusa: "Questi non sono normali"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:27:00 GMT)

Le vere divise hanno Espresso solidarietà - chi ci attacca non rappresenta nessuno : Il film sulla morte di mio fratello farebbe infuriare le divise? Ma chi sono queste "divise"? E a quale titolo e con quale ragione di causa parlano? Non mi risulta che nessuno dei presunti interlocutori abbia visto il film.Per quanto riguarda le dichiarazioni del Cocer rimango basita in quanto avevo ricevuto la loro solidarietà personale per quanto accaduto a mio fratello quando venni ricevuta da loro insieme al comandante generale ...

"Autostrade aveva avvertito il ministero che il ponte Morandi non era sicuro". Il documento pubblicato dall'Espresso : Autostrade per l'Italia già a febbraio aveva segnalato al ministero delle Infrastrutture problemi di sicurezza per il ponte Morandi a Genova. In una lettera datata 28 febbraio 2018 di cui ha pubblicato un'anticipazione L'Espresso, il direttore delle manutenzioni del gruppo, Michele Donferri Mitelli, metteva in guardia ministero e Provveditorato sui rischi per la sicurezza legati al ritardo dell'approvazione del ...

Caro Espresso - non serve un romanzo per spiegare l'Italia : Puro Nietzsche: i supereroi salvano il mondo e le persone, ma salvandoli provocano qualche danno. Invece di ragionare in termini di costi/benefici, i cittadini salvati fanno causa. Gli animi si ...