Legale Ruby : Lei con CR7 è una fake new : ANSA, - MILANO, 9 OTT - "E' una fake new. Certamente Karima negli ultimi anni non ha fatto alcuna dichiarazione che riguarda Ronaldo". Lo ha affermato l'avvocato Paola Boccardi, Legale di Ruby, la ...

EVIAN CHIARA FERRAGNI - L'ACQUA COSTA 8 EURO/ Foto - Lei e Fedez rispondono alle polemiche con ironia : L'ACQUA COSTA 8 EURO, EVIAN CHIARA FERRAGNI: Foto, Andrea Dainetti si pronuncia sui social, evidenziando come la polemica sia sterile perché basterebbe semplicemente non comprarla.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:43:00 GMT)

Cecilia Rodriguez incontrerà Francesco Monte al Grande Fratello Vip?/ Lei non si presenta - lui… : Cecilia Rodriguez è ancora al centro dei pensieri di Francesco Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:02:00 GMT)

Minacciato con un proiettiLeil presidente della Commissione Antimafia siciliana Claudio Fava : Una busta contenente un proiettile è stata inviata oggi al presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Claudio Fava. La minaccia potrebbe essere collegata con l'approvazione del Ddl Fava che impone ai parlamentari di dichiarare l'eventuale appartenenza alla massoneria, passato pochi giorni fa con 39 voti favorevoli e 2 contrari.Continua a leggere

Intervista a Tom Leighton - vincitore del Marconi Prize 2018 : Tom Leighton Ceo di Akamai La storia di Akamai poteva finire poco dopo essere cominciata, nel disastro terrorista dell’11 settembre. L’azienda di Cambridge, Massachusetts, è una Content delivery network (è cioè una rete per la consegna di contenuti di altri) e fornitore di servizi cloud. Nel 2001 il suo fondatore, l’ex corpo speciale dell’esercito israeliano e laureato al Mit di Boston Daniel M. Lewin, era seduto su uno degli aerei che i ...

Il compagno di Lory Del Santo : "Ero con Lei durante la tragedia del figlio" : A Domenica Live Marco Cucolo, compagno dell'attrice ora concorrente del GF VIp, ha ripercorso i momenti drammatici...

Carolina Marcialis sexy e bella anche con un occhio nero - le compagne di Lady Cassano si prendono gioco di Lei : “sei sempre figa” [VIDEO] : Carolina Marcialis sempre bella: Lady Cassano affascinante e sexy anche con un occhio nero! E le sue compagne di squadra la prendono in giro… Carolina Marcialis è tornata alla sua più grande passione ormai da tempo. La bellissima Lady Cassano, tra allenamenti in palestra e partite con la sua squadra, riesce ad allietare tutti i suoi fan con bellissimi scatti, che la mostrano sempre in splendida forma e sensualissima. Bellissima ed ...

Cristiano Ronaldo - spunta la confessione ai legali : “Lei diceva di no. Alla fine le ho chiesto scusa” : “L’ho penetrata da dietro, è stato brusco e frettoloso. Lei diceva di no, ma intanto mi lasciava fare. È durato 5/7 minuti, non ho mai cambiato posizione. Forse l’ho ferita al momento della penetrazione… continuava a dire di no, di non farlo, che lei non era come le altre. Alla fine le ho chiesto scusa“. È la versione, rivelata da Der Spiegel, che Cristiano Ronaldo avrebbe fornito ai suoi legali dell’incontro ...

Ivan Cattaneo scherza con Jane Alexander al GF Vip. Lei : “Piantala” : Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo e Jane Alexander scherzano insieme In questi ultimi giorni grande protagonista nella casa più spiata dagli italiani è stato senza dubbio il popolare cantante Ivan Cattaneo, il quale ha cercato di baciare diversi inquilini. Ma l’uomo pare davvero essere di buon umore in queste ore, e poco fa con Jane Alexander ha dato vita ad una finta litigata, tanto per portare un po’ di pepe nella Casa di ...

Sposini rientrano dal viaggio di nozze con un carico di 5 kg di coca nel 'pancione' di Lei : Freschi Sposini, sono rientrati dal viaggio di nozze con 5 chili di cocaina ma sono stati individuati ed arrestati all'aeroporto di Fiumicino. L'operazione di contrasto al narcotraffico internazionale ...

Uomini e donne - Gemma Galgani umiliata da Tina Cipollari : studio pieno di mummie - Lei va fuori controllo : Brutta sorpresa per Gemma Galgani : la sua acerrima nemica Tina Cipollari ha fatto riempire lo studio di Uomini e donne di ' mummie ', pupazzi stile spaventapasseri ma con le fattezze della dama. ...

Gran Bretagna - il fidanzato fa il bagno nudo nella vasca idromassaggi con altre donne : Lei lo uccide a coltellate : Christopher Person è morto per aver sottovalutato la gelosia folle della sua fidanzata, Demi Harris: se avesse capito di cosa era capace, non si sarebbe mai immerso nudo sotto i suoi occhi in una ...

Silvia Toffanin - una voce clamorosa : Lei e Pier Silvio Berlusconi… : Silvia Toffanin è il volto di Verissimo, il programma del sabato pomeriggio tornato in onda, su Canale 5, lo scorso 16 settembre. In quello studio Silvia ha all’attivo12 anni di conduzione, oltre 400 puntate e più di 2mila ospiti intervistati. Eccoli i numeri fortunati della conduttrice, che è bella, gentile, posata, mai sopra le righe e preparata. Non a caso è amatissima. Ed è pure molto discreta, gelosa del suo privato al punto da ...