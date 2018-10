Lega | manca ancora la querela del partito contro Bossi e Belsito | processo d’appello a

Reddito di cittadinanza : i poveri non vogliono stare sul divano - ma non sempre la povertà è Legata alla mancanza di lavoro : Ad avviso di Maria Cecilia Guerra, professoressa di Scienza delle Finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia, ex senatrice Pd, ci sono a proposito delle troppe attenzioni al reinserimento ...

Ungheria - alla Camera ok a mozione Lega-M5s pro Orban : “Accertare i motivi delle sanzioni”. Ma mancano 73 voti : La Camera ha approvato la mozione della maggioranza M5S-Lega sulla posizione da sostenere in sede europea nei confronti dell’Ungheria. Il testo – su cui c’era il parere favorevole del governo – impegna l’esecutivo, oltre a garantire la protezione dei diritti e dei valori dell’Unione Europea in rispetto di autonomia e sovranità di ogni Stato, anche ad attivarsi affinché il “Consiglio dell’Unione europea accerti ...

Manca l' accordo tra Lega e M5s sul deficit. Consiglio dei ministri verso lo slittamento : Non c'è ancora alcun accordo tra Lega e M5s sul livello del rapporto deficit/Pil da indicare nella nota di aggiornamento del Def, che, quindi, potrebbe non approdare in Consiglio dei ministri nella riunione prevista per stasera alle 18. È quanto viene confermato all'Agi da fonte governative di entrambi i partiti di maggioranza. Se le posizioni dovessero rimanere quelle attuali lo slittamento sarebbe necessario per ...

Scoperta area segreta in Destiny 2 I Rinnegati colLegata a Malfeasance - l’arma esotica mancante : Non esistono nuovi contenuti rilasciati per Destiny 2 che non prevedano qualche mistero da scoprire. Dopo il rilascio di Destiny 2 I Rinnegati (qui la nostra recensione) i giocatori stanno stanno girando la mappa e veri luoghi in lungo e largo per trovare aree nascoste, armi esotiche e chissà cos'altro. Tutto questo ha portato recentemente alla tomba di Callum, collegata a un mistero ancora non risolto. Prima del lancio infatti Bungie mostrò ...

SOLDI A PD E Lega/ Craxi e la legge che manca - ancora - : Il caso Parnasi ora coinvolge Pd e LEGA. Perché la politica continua ad aver bisogno di finanziamenti illeciti? Il governo sta tentando una risposta.

Savona - maggioranza spaccata - manca il numero Legale sulla commissione su Ata : Una prima commissione consiliare che si prospettava ricca di sorprese e così è stata. Dopo il rinvio di venerdì scorso deciso dalla Lega e da Emiliano Martino del punto dedicato al piano concordato di ...

Genova - dissidi tra M5S e Lega. Manca il nome del commissario : E' arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto emergenze per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le ...

Sanità - la Lega : 'Mancano i neuroradiologi al Morgagni-Pierantoni'. L'Ausl : 'Nessun problema' : Si tratta, conclude, di 'una politica bieca e cieca che costringe a fare i pendolari della salute'. Sul tema della sanita' verra' chiesta un'audizone ai vertici delL'Ausl Romagna per fare il punto ...

Crollo ponte Genova - la Lega punta il dito l’austerità : “Anni di manutenzioni rimandate per mancanza di fondi” : "Il tragico fatto di Genova ci ricorda che gli investimenti pubblici di cui abbiamo assoluta necessità sono sotto gli occhi di tutti. Ponti, strade, acquedotti. Anni di possibili manutenzioni rimandate ed accantonate perché non c'erano soldi. Prima la sicurezza degli Italiani", ha twittato il parlamentare leghista Claudio Borghi commentando il tragico Crollo del ponte Morandi avvenuto stamane a Genova.Continua a leggere

Serie B nel caos - il sindaco di Catania minaccia l’azione Legale in caso di mancato ripescaggio : Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile”. Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in ...

