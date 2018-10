Le nuove funzioni della fotocamera di Google Pixel 3 arriveranno anche sui vecchi Pixel

“Top Shot” e “Flip to Shhh” sarebbero due nuove funzioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : Due funzioni di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL svelate da nuovo materiale pubblicitario, a pochi giorni dalla presentazione che avverrà il 9 ottobre. L'articolo “Top Shot” e “Flip to Shhh” sarebbero due nuove funzioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

L’app fotocamera di Nokia prepara nuove funzioni come Dual Camera Zoom e Portrait Lighting : Il teardown del recente aggiornamento dell'app fotoCamera di Nokia rivela numerose novità in arrivo, che potrebbero debuttare con Nokia 9 Pure View. L'articolo L’app fotoCamera di Nokia prepara nuove funzioni come Dual Camera Zoom e Portrait Lighting proviene da TuttoAndroid.

Discover - il news feed di Google cambia nome e acquisisce nuove funzioni : In principio era Google Now, poi è diventato il feed di Google o feed di notizie e ora si chiama Discover. Fa parte dei tre cambiamenti fondamentali che Google si è prefissata per cambiare il modo in cui effettuare ricerche, personalizzate e attinenti senza nemmeno che tu intervenga in qualche modo, ma com’è possibile? Discover: un nuovo nome e un nuovo aspetto Un nuovo nome, un nuovo look e un nuovo set di funzionalità. Il feed di ...

WhatsApp - nuove funzioni in arrivo per la visualizzazioni di immagini e foto : nuove funzionalità per gli utenti di WhatsApp . Il servizio di ' instant messaging ' più usato al mondo, è pronto per integrare una nuova opzione, partendo dai device con sistema operativo Android 9 Pie. La novità riguarda i contenuti multimediali, le immagini in particolare , che verranno ...

Huawei Mate 20 Pro : ricarica wireless delle Freebuds Pro - nuove funzioni software e ricarica rapida : Huawei Mate 20 Pro si mostra in nuove immagini suggerendo la possibilità che sia possibile ricaricare in modalità wireless gli accessori. Parecchie le novità anche dal punto di vista del software. L'articolo Huawei Mate 20 Pro: ricarica wireless delle Freebuds Pro, nuove funzioni software e ricarica rapida proviene da TuttoAndroid.

Conosciamo iOS 12 e le nuove funzioni di iPhone e iPad : Velocità, è ciò a cui ha puntato Apple nella realizzazione di iOS 12 ed è ciò che cercano gli utenti di qualunque sistema operativo, soprattutto quando si tratta di dispositivi touch in cui i tempi di reazione, dal tocco delle dita all’avvio della funzione scelta, determina l’esperienza utente. Con iOS 12 è migliorata l’apertura delle app, ma non solo. Questo è solo uno degli aspetti che riguardano l’aggiornamento ...

Il prossimo aggiornamento di Whatsapp porta 3 nuove funzioni : Whatsapp, che rappresenta una delle piattaforme di instant messaging più utilizzate con oltre 2 miliardi di utenti, ha rivelato ufficialmente alcune nuove funzionalità che rendono la piattaforma ancora più coinvolgente. L’app ha rivelato caratteristiche più user-friendly, tra cui Scorri per Rispondere, Modalità scura, inoltro dei messaggi e altro ancora. Ecco tre nuove funzionalità dell’ultimo aggiornamento di Whatsapp reso ...

Scopri tutte le nuove funzioni di iOS 12 Apple : iOS 12 Apple è stato creato per rendere iPhone e iPad più veloci e reattivi rispetto alle versioni precedenti. Usare iOS 12 su iPhone sarà ancora più bello ed entusiasmante, Scopri in anteprima quali sono le nuove funzioni che Apple ha pensato di introdurre nel nuovo firmware iOS 12.

Primi paletti con iOS 12 : precisazioni su Siri e la compatibilità di nuove funzioni : Dovrebbe mancare poco più di una settimana dall'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 12. Non è un caso che in questi giorni emergano notizie interessanti sul pacchetto software con costanza, in riferimento sia alle sue funzioni, sia ad eventuali limitazioni che dobbiamo tenere in considerazione. Soprattutto nel caso degli iPhone più datati ai quali potrebbero essere preclusi determinati plus. Cerchiamo dunque di analizzare più da ...

L’app Sicurezza di MIUI 10 Beta si rifà il look con nuove funzioni : L'app Sicurezza presente nella Global Beta di MIUI 10 si rifà il look, con un aspetto più fresco e con alcune nuove funzioni. L'articolo L’app Sicurezza di MIUI 10 Beta si rifà il look con nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Ricerca Google mostra la cronologia personale e Google+ sta per introdurre nuove funzioni : Mente Google+ pianifica la possibilità di aggiungere u post tra i preferiti e sta per chiudere gli eventi, mentre Ricerca Google mostra risultati dalla cronologia personale. L'articolo Ricerca Google mostra la cronologia personale e Google+ sta per introdurre nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - in arrivo le nuove funzioni per la chat di gruppo : chiamate e video call : E' probabilmente uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti, insieme a Telegram e Messenger di Facebook: parliamo ovviamente di WhatsApp e il merito di questo successo è attribuibile sicuramente alla velocita' e la facilita' attraverso la quale un utente può comunicare con un altro grazie a questa applicazione [video]. Meriti vanno anche agli sviluppatori, che di continuo migliorano l'applicazione per renderla sempre ...

S Pen Galaxy Note 9 : tutte le nuove funzioni : Insieme al Galaxy Note 9 è arrivata anche una nuova generazione di S Pen, la prima ad essere colorata e dotata di bluetooth low energy. Ma a cosa serve il BLE sull’elemento distintivo della serie Galaxy Note? Scopriamo tutte le nuove funzioni. Evoluzione della S Pen Da semplice pennino con la prima serie Note del 2011, la S Pen è stata dotata costantemente di nuove funzionalità. La più caratteristica, arrivata con l’ottava serie, ...

Economia circolare - confermate nuove funzioni MinAmbiente : Le nuove attribuzioni in materia di promozione dell'Economia circolare, contrasto, contenimento del danno ambientale e bonifica siti inquinati arrivano tramite la modifica del Dlgs 300/1999 , quelle ...