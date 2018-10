Le nozze della principessa Eugenia si avvicinano | tra gli invitati ci sarebbero anche le

ROMANIA - FLOP REFERENDUM nozze GAY/ Manca il quorum - vota solo il 20 - 4% della popolazione : restano lecite : Il REFERENDUM modifica costituzione in ROMANIA non ottiene il quorum valido, vota solo il 20% della popolazione. Si chiedeva di rendere anticostituzionale il matrimonio gay(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:11:00 GMT)

FERDINANDO SALZANO - “BOSS” DELLA MUSICA SI SPOSA A FORMENTERA/ Video - nozze con Barbara Zaggia : parata di vip : Matrimonio misterioso dei Vip DELLA MUSICA italiana in quel di FORMENTERA: chi ha convolato a nozze? Tantissimi ospiti celebri, tra duetti e brindisi in grande stile.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:00:00 GMT)

Giorgio Manetti si propone per organizzare le nozze della Cipollari : Giorgio Manetti è stato per anni il cavaliere più discusso di 'Uomini e Donne' grazie alla sua storia d'amore con la dama torinese Gemma Galgani anche se, in seguito alle accese discussioni con l'opinionista Gianni Sperti, ha deciso di non partecipare più al fortunato programma. Nonostante l'uscita di scena televisiva Giorgio Manetti non ha mai perso occasione per fare parlare di sé; attualmente impegnato nella sua nuova attività di ...

Il cugino della Regina Elisabetta sposa un uomo : prime nozze gay nella Royal family britannica : Lord Ivar Mountbatten, cugino della Regina Elisabetta II, che due anni fa aveva fatto coming out, ha sposato il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier. Si tratta delle prime nozze reali gay: i due si sono scambiati gli anelli e le promesse di fronte a 60 amici e membri della famiglia, tra cui anche le tre figlie di lui. Immancabile, poi, l'ex moglie di Lord Ivar Mountbatten: è stata ...

Stefano D'Orazio e Tiziana Giardoni/ Primo anniversario della coppia : l'esilarante prima notte di nozze : Stefano D'Orazio e Tiziana Giardoni. Ultime notizie Pomeriggio 5: il Primo anniversario della coppia: l'esilarante prima notte di nozze raccontata dall'ex Pooh(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Allegri-Ambra nozze in arrivo : il tecnico della Juventus ha già fatto la proposta : I due fanno coppia fissa da tempo e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Max avrebbe già conosciuto i genitori dell'ex diva di Non è la Rai, in più avrebbe già fatto anche la proposta dato ...

“Per sempre”. Il fidanzato muore alla vigilia delle nozze - la decisione della ragazza è sconvolgente : L’amore che vince la morte, supera i confini e tocca vette incredibili. Succede così che quando il destino si mette di traverso e inizia a guardare con il suo occhio becero, il sentimento continui resti e vada avanti. Così è successo per una ragazza il più grande desiderio della quale era sposare l’uomo che amava, ma purtroppo Jake Anthony Macadangdan è morto a soli 22 anni, pochi giorni prima delle nozze con la sua Zyrine, di 19 anni, in ...

Alessandro Borghi pronto per convolare a nozze con Roberta? I progetti della coppia : Alessandro Borghi e la fidanzata Roberta presto sposti? I progetti della coppia Alessandro Borghi è sicuramente uno degli attori più discussi del momento. La sua interpretazione del film “Sulla mia pelle” è stata infatti osannata dalla critica e molto apprezzata al Festival del Cinema di Venezia. Calarsi nel ruolo del protagonista, infatti, è stato molto […] L'articolo Alessandro Borghi pronto per convolare a nozze con Roberta? ...

nozze Ferragnez - Luigi Di Maio e Codacons contro volo personalizzato Alitalia : la replica della compagnia aerea : La questione del volo brandizzato ha creato scompiglio anche nella sfera della politica tanto che il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico - nonché vicepremier - Luigi Di Maio si sarebbe ...

Chi sono le damigelle della Ferragni e cosa indosseranno alle nozze : i bozzetti di Alberta Ferretti : Tutto pronto per il matrimonio Ferragni-Fedez, compresi gli abiti delle damigelle della sposa. Se la influencer indosserà un abito della maison Dior e il rapper sfoggerà un Versace, le fanciulle che accompagneranno la bella Chiara all'altare saranno vestite da Alberta Ferretti.I nomi delle prescelte sono stati resi noti: in prima fila, le sorelle della Ferragni (Valentina e Francesca), insieme alle amiche Pardis Zarei, Veronica ...

“Che schifo - vomito”. A 7 giorni dalle nozze - la brutta scoperta della futura sposa : Era tutto ormai pronto per il grande giorno, quello in cui finalmente avrebbe indossato l’abito bianco e, dopo aver scalato faticosamente gli scalini della chiesa, avrebbe pronunciato il fatidico sì al ragazzo dei suoi sogni, lo storico fidanzato con cui sperava di trascorrere il resto della sua vita. Il conto alla rovescia era ormai arrivato soltanto a una settimana ma all’improvviso, la protagonista di questa storia ha ...

Rovazzi parla della rottura con Fedez : “Mi fa soffrire - non ci sarò alle sue nozze” : Rovazzi e la fine dell’amicizia con Fedez: il giovane cantante ammette di soffrire per questa rottura Rovazzi e Fedez non sono più amici e questo ormai l’avevamo capito un po’ tutti. Se fino a qualche mese fa i due apparivano inseparabili nel vero senso della parola, ora le cose sono completamente cambiate. Infatti, nessuna foto […] L'articolo Rovazzi parla della rottura con Fedez: “Mi fa soffrire, non ci sarò alle ...

Giappone - le nozze della principessa Mako slittano ancora : Il matrimonio slitta ancora: Mako e il suo fidanzato Kei Komuro non si sposeranno prima del 2020. I genitori della principessa, la nipote più grande dell’imperatore Akihito, hanno chiesto al futuro genero, avvocato di 26 anni, e a sua madre, di risolvere i loro problemi finanziari prima del «sì». A maggio 2017 la coppia aveva fissato la data delle nozze, novembre 2018: Mako aveva confermato la sua volontà di rinunciare al titolo di ...

Chiara Ferragni e Fedez / Video - Ilary Blasi e Totti invitati alle nozze : in attesa della loro risposta! : Chiara Ferragni e Fedez ascoltano la richiesta di Ilary Blasi e invitato lei e Francesco Totti alle nozze: l'annuncio dei Ferragnez pubblicato su Instagram.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:00:00 GMT)