Le novità di Google | tutto quello che non arriverà in Italia

Google Foto - Play Store - Keep - Gmail e Google Pay - numerose novità con i nuovi aggiornamenti : Scopriamo tutte le novità presenti nei recenti aggiornamenti di alcune delle app Google più diffuse, come Google Foto, Play Store, Google+ e molte altre. L'articolo Google Foto, Play Store, Keep, Gmail e Google Pay, numerose novità con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Al via oggi il rollout di Wear OS by Google 2.1 - con numerose novità : A un mese dall'annuncio della nuova versione inizia il roll out di Wear OS 2.1, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi indossabili di Big G. L'articolo Al via oggi il rollout di Wear OS by Google 2.1, con numerose novità proviene da TuttoAndroid.

Google vi aiuta a organizzare i vostri viaggi : ecco le ultime novità di Google Trips : viaggiare è un’esperienza molto interessante e sono sempre più numerosi i viaggiatori che decidono di utilizzare lo smartphone per organizzare il proprio viaggio. […] L'articolo Google vi aiuta a organizzare i vostri viaggi: ecco le ultime novità di Google Trips proviene da TuttoAndroid.

Google festeggia i suoi 20 anni rilasciando tantissime novità : Era il lontano 4 settembre 1998 quando Google Inc. venne fondata da Larry Page e Sergey Brin, due giovani studenti della Stanford University, che avevano come sogno quello di creare un motore di ricerca capace di collegare e rendere disponibile tutto il contenuto del Web. Da allora Google ne ha fatta di strada ed il sogno dei due ragazzi si è avverato, essendo diventato il numero uno tra i motori di ricerca del Web. Il percorso però non è ...

Google Play Giochi si aggiorna : aggiunte alcune novità e un easter egg : Google Play Giochi si aggiorna e introduce le rarità degli obiettivi, un nuovo easter egg e alcune modifiche estetiche di minore entità. L'articolo Google Play Giochi si aggiorna: aggiunte alcune novità e un easter egg proviene da TuttoAndroid.

Google presenta tante novità per la ricerca nel suo ventesimo anniversario : Si parte con Google Feed che a distanza di circa un anno dal lancio cambia nome in Google Discover, per poi passare alla ricerca con l’introduzione delle Activity Card e per finire con Google Lens che viene introdotto in Google Immagini. Google Discover Google Feed viene utilizzato da più di 800 milioni di utenti, e Google ha pensato bene di modificarne il nome,con uno più consono per le sue funzionalità, il design e ha aggiunto ulteriori ...

Ecco cosa si nasconde dietro alcune delle novità di Google Chrome 69 : Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro ad alcune delle novità di Google Chrome 69, versione rilasciata per festeggiare il decimo compleanno del browser L'articolo Ecco cosa si nasconde dietro alcune delle novità di Google Chrome 69 proviene da TuttoAndroid.

Google Feed si rinnova e diventa Discover - e Ricerca Google introduce un sacco di novità : Nel giorno giorno del suo ventesimo compleanno, Google lancia Discovery, che prende il posto di Feed, e introduce numerose novità per la Ricerca Google. L'articolo Google Feed si rinnova e diventa Discover, e Ricerca Google introduce un sacco di novità proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità in arrivo su Google Chrome : Il team di Google Chrome ha introdotto una nuova funzionalità che mira a rendere più piacevole la ricerca di una nuova pagina Web L'articolo Ecco le ultime novità in arrivo su Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

C’è del Material Design 2.0 anche per Google Calcolatrice 7.5 : ecco le novità estetiche : Dopo Google Foto e Google Contatti, anche per Google Calcolatrice è giunto il momento di ricevere delle vesti nuove L'articolo C’è del Material Design 2.0 anche per Google Calcolatrice 7.5: ecco le novità estetiche proviene da TuttoAndroid.

Piccole novità per Google Duo - YouTube - YouTube Music - Google Drive e App Google : La scorsa settimana Google ha rilasciato un aggiornamento per numerose delle proprie app presenti sul Play Store, ma non tutti sono stai particolarmente […] L'articolo Piccole novità per Google Duo, YouTube, YouTube Music, Google Drive e App Google proviene da TuttoAndroid.

È disponibile Google Chrome 70 Beta con novità sulla sicurezza e nuove API : Google ha iniziato la distribuzione della nuova versione del suo browser. Oltre a novità minori e a nuove API, parola d'ordine di Google Chrome Beta 70 è aumentare il livello di sicurezza degli utenti grazie a vari escamotage interessanti come il supporto alle impronte digitali per Windows 10, l'eliminazione dei numeri di build. L'articolo È disponibile Google Chrome 70 Beta con novità sulla sicurezza e nuove API proviene da TuttoAndroid.

App Google si aggiorna alla versione 8.20 e si prepara ad introdurre diverse novità : Nelle scorse ore è stata rilasciata la versione 8.20 di App Google per Android. Scopriamo insieme quali sono le novità in serbo per gli utenti L'articolo App Google si aggiorna alla versione 8.20 e si prepara ad introdurre diverse novità proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna Digital Wellbeing con l’icona per il launcher e altre novità : Google rilascia, attraverso il proprio Play Store, un aggiornamento per Digital Wellbeing, in fase di test su Pixel e Pixel 2, con numerose novità. L'articolo Google aggiorna Digital Wellbeing con l’icona per il launcher e altre novità proviene da TuttoAndroid.