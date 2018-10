Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus | la clamorosa inchiesta di Report rischia di

Germania - ad agosto nuovo calo della produzione industriale -0 - 3% : Roma, 8 ott., askanews, - Nuova contrazione ad agosto della produzione dell'industria in Germania, un meno 0,3 per cento rispetto al mese precedente dopo che a luglio si era già verificato un meno 1,3 ...

Migranti - i charter di rientro in Italia un diritto della Germania : Adrian Paci, dal video “Centro di permanenza temporanea”, 2007 Non c’è più da scherzare. La strategia del ministro dell’Interno Matteo Salvini sui Migranti è fallimentare sotto il profilo politico. A parte che durante l’estate gli sbarchi sono proseguiti – più di 10mila persone arrivate in Italia da quando il leader del Carroccio è al Viminale – e che i ricollocamenti strappati ai vicini europei e non solo sono in gran parte finiti ...

ROmaniA - FLOP REFERENDUM NOZZE GAY/ Manca il quorum - vota solo il 20 - 4% della popolazione : restano lecite : Il REFERENDUM modifica costituzione in ROMANIA non ottiene il quorum valido, vota solo il 20% della popolazione. Si chiedeva di rendere anticostituzionale il matrimonio gay(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:11:00 GMT)

L'ex manicomio ritorna bene della città : Mostre di fotografia, liberazione di animali, spettacoli teatrali hanno animato la giornata al parco ritrovato, un autentico contenitore di eventi per la città. La struttura di Granzette, diventata ...

Salvini a muso duro contro la Germania della Merkel : “Chiuderemo anche gli aeroporti - non vogliamo immigrati irregolari” : Salvini a muso durissimo con la Merkel, per evitare l’arrivo di 40mila immigrati irregolari in Italia tramite dei charter provenienti dalla Germania La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun ...

TV - Rai5 : “Coast Australia” alla scoperta della Tasmania e della sua storia : Deve il suo nome al navigatore ed esploratore olandese Tasman, che fu il primo europeo ad approdare sulle sue coste nel 1642. Qui in seguito gli esploratori francesi hanno condotto numerose spedizioni, finché gli Inglesi si sono stabiliti nelle sue terre, rivendicando l’isola una volta per tutte nel 1803. Lo storico e archeologo Neil Oliver, nel quarto episodio della serie “Coast Australia” in onda domenica 7 ottobre alle 15.05 su Rai5, va alla ...

Italian Softball Series : la pioggia interrompe gara1 della finale - Bollate e Bussolengo riprenderanno domani dal terzo inning : Scende la pioggia su Bussolengo, e allora le emozioni, che pure già si stavano susseguendo incessanti, vengono interrotte dalla furia che Giove Pluvio ha abbattuto sulla prima gara di finale scudetto tra Bollate e Bussolengo. La ripresa delle operazioni avverrà alle ore 12 di domani, con la disputa di gara2 che seguirà di 45 minuti il termine di gara1. L’interruzione si è avuta al terzo inning. In quel momento Bollate stava conducendo per ...

La prima pole position della storia in Thailandia finisce nelle mani di Marc Marquez : La prima pole position della storia in Thailandia è finita nelle mani di Marc Marquez, che si era complicato la vita nel sabato di Buriram. Lo spagnolo della Honda era caduto nel finale del terzo ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani allerta rossa - massima precauzione” : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Ciclone nel Mediterraneo - ancora piogge alluvionali domani - Ampia allerta meteo della protezione civile : Insiste il vortice ciclonico nel Mediterraneo. ancora nubifragi domani, allerta su molte regioni. allerta meteo / Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia : il vortice di bassa pressione sta...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “allarme rosso oggi in Calabria e domani in Puglia” : Allerta Meteo – L’ampia depressione presente sull’Italia si sposta oggi sul Tirreno centrale, determinando la persistenza di tempo molto instabile sulle regioni meridionali ioniche, interessando, da stasera, anche quelle tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta della Protezione Civile per domani Sabato 6 Ottobre : zone colpite e criticita' previste : La giornata di domani, Sabato 6 Ottobre, sarà ancora all'insegna dell'instabilità al Meridione, dove potranno verificarsi nuove precipitazioni abbondanti sulle stesse aree martoriate già dal forte...

Le foto della manifestazione contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema : Hanno partecipato migliaia di persone e oltre 300 sono state arrestate, tra cui Amy Schumer ed Emily Ratajkowski The post Le foto della manifestazione contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema appeared first on Il Post.